Por el aumento en los caudales que ingresan al embalse Urrá, la hidroeléctrica informó que las descargas y niveles del río Sinú podrían aumentar en los próximos días en medio de las fuertes lluvias en algunos sectores del país.

En ese sentido, hizo un llamado de atención a las comunidades asentadas en las riberas del río Sinú para que se mantengan alertas ante cualquier eventualidad.

De igual manera, sugirió que “se mantengan alerta y atiendan las recomendaciones de las autoridades de riesgo y organismos de socorro”.

Así las cosas, la generadora estará informando cualquier cambio en las condiciones del embalse.

Cabe resaltar que el último informe de hidrología de Urrá del pasado lunes estableció que los niveles del embalse se encontraban en 129,940 metros sobre el nivel del mar.

Por otro lado, el Instituto Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mencionó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas del río Sinú con el fin de prevenir riesgos asociados a eventuales crecientes o inundaciones.

Sugirió especial atención en los municipios de “Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba; así como en Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, en el departamento de Antioquia”.