La nueva gran atracción turística de Barranquilla ahora también podrá llevarse en el bolsillo. Inspirada en la imponente Luna del Río, Transmetro presentó una edición especial de su tarjeta inteligente alusiva a este ícono que se ha convertido en símbolo del progreso y la transformación urbana de la ciudad.

Ubicada a orillas del río Magdalena, la noria más grande de Colombia se consolida como uno de los nuevos referentes turísticos de la capital del Atlántico. Desde su estructura, propios y visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica que permite redescubrir la geografía, el desarrollo urbano y el patrimonio cultural de la Puerta de Oro, fortaleciendo el sentido de orgullo entre los barranquilleros.

Bajo este concepto, Transmetro puso en circulación 20.000 ejemplares de una tarjeta conmemorativa que destaca la imagen de la Luna del Río junto a la Ruta Chévere del Sistema.

Con esta edición, el ente gestor suma 34 diseños diferentes en sus plásticos inteligentes, piezas que además de cumplir su función de acceso al servicio, se han convertido en objetos de colección para muchos usuarios. Las tarjetas pueden adquirirse en las taquillas de las estaciones por un valor de $7.000.

La entidad invitó a quienes adquieran esta nueva edición a realizar el proceso de personalización, el cual no tiene costo adicional y permite acceder a beneficios como la recuperación del saldo en caso de pérdida, daño o hurto; acceso al crédito en rutas alimentadoras; consulta de saldo a través del Sistema de Información al Usuario (SIU); y pasajes de cortesía durante los primeros 10 días de cada mes.

La personalización puede realizarse en los Puntos de Atención al Cliente ubicados en la estación Joe Arroyo y el Portal de Soledad, a través de la línea 320 635 9257 o en la página web oficial del Sistema. Con esta iniciativa, Transmetro no solo promueve el uso del transporte público, sino que también se suma a la celebración de los nuevos símbolos urbanos que proyectan a Barranquilla como una ciudad moderna y en constante crecimiento.