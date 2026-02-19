Por presunta falsificación de su título académico, la Procuraduría Nacional abrió una investigación disciplinaria contra el rector designado de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Senior, quien no cuenta con un grado como magíster en Filosofía, a pesar de que este título se encuentra registrado en su perfil en la plataforma CvLAC (Currículum Vitae para Latinoamérica y el Caribe).

En ese sentido, el ente de control dio a conocer que la actuación disciplinaria se encuentra actualmente activa y en fase de práctica probatoria.

Además, mencionó que “la investigación también está próxima al cierre y una vez estén decretadas las pruebas o vencido el término de la actuación, el despacho procederá a correr traslado por el término de díez días a los sujetos procesos para que presenten alegatos previo a evaluación”.

Posteriormente, estos estos alegatos serán “evaluados según el mérito de las pruebas recaudadas, determinando si hay lugar a formular pliego de cargos o a terminar la actuación con archivo”.

Por otro lado, la Procuraduría enfatizó en que “al no haberse adoptado aún decisión de evaluación ni existir providencia definitiva, no es procedente remitir copia de decisión final alguna, ni suministrar piezas procesales adicionales, en atención a la reserva legal que cobija esta etapa”.

Así las cosas, una vez se profiera la decisión correspondiente al caso, esta adquirirá el carácter público en los términos previstos en la normativa aplicable, sin perjuicio de las limitaciones derivadas de la protección de datos personales y demás reservas legales.

Cabe recordar que por este asunto el Ministerio de Educación puso en conocimiento también a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencia.

Lo que se sabe hasta ahora

Ante estas acusaciones, el rector de la alma mater, Jorge Senior precisó en su momento que sí realizó la maestría, pero no logró graduarse por motivos académicos.

“Hace muchos años registré en la plataforma CvLAC la realización de una maestría e incluí su fecha probable de grado. Culminé exitosamente los estudios de esa Maestría en Filosofía (con énfasis en filosofía de la ciencia), pero por motivos administrativos no me fue posible graduarme”, dijo.

A renglón seguido expuso que “como suele ocurrir cuando uno empalma trabajo, familia, estudio y vida cívica, terminé olvidando el registro electrónico citado. Lo correcto habría sido actualizar la información de acuerdo al nuevo escenario. Pido disculpas por esta imprecisión y dejo sentada mi disposición plena de verificación”.