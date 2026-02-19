En el marco de la cumbre de gobernadores que delibera en Montería, los mandatarios realizaron un recorrido por las zonas afectadas por las inundaciones que atraviesa el departamento y acompañar la entrega de ayudas humanitarias.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa, en su calidad de presidente de la RAP Caribe, dijo que la idea es cumplir la misión bajo una premisa de solidaridad debido a que cuando se registró la inundación en el sur del Atlántico a finales de 2010 y comienzos de 2011, el país entero –incluidos los cordobeses– se volcaron a apoyar al departamento con todo tipo de donaciones y presencia de personal especializado en socorro y asistencia.

“Cuando nosotros en el Atlántico tuvimos problemas, el Caribe entero se volcó hacia nuestro territorio dándonos apoyo, esa gratitud eterna que tendremos los atlanticense es preciso expresarla ahora y por eso estamos aquí. Nuestras abuelas decían hoy por ti mañana por mí y es momento de decir presente, por eso estamos aquí apoyando a Córdoba en todo lo que necesite”, enfatizó.

En el marco de la Cumbre de Gobernadores “Gobernar para proteger la vida, el territorio y la democracia”, los mandatarios departamentales recorrieron algunas zonas anegadas de la margen izquierda del río Sinú, en los municipios de San Pelayo, Cereté y Montería.

“Ahora que tenemos la oportunidad de ayudar debemos ser muy solidarios con nuestros hermanos de Córdoba y por eso estamos aquí con nuestro equipo a disposición de Cordoba”, dijo el gobernador.

Los gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos (FND), como lo han venido haciendo desde el primer momento, anuncian que seguirán enviando ayudas humanitarias y reafirman la importancia de la agenda de la Cumbre que busca articular una gerencia estratégica para el restablecimiento social en las zonas afectadas (que tardará más de 6 meses) y la reconstrucción total, que se estima alcanzar en algo más de un año.

Explicó que en la agenda de deliberaciones de la Cumbre estaba previsto con anticipación el tema de la seguridad, por esa razón el gobierno nacional envío al ministro de defensa y ese asunto es fundamental en este momento.

“Estamos conmovidos por las inundaciones y eso es prioritario, de todas maneras no es que cambie la agenda, es que se nos unieron dos temas que son igualmente importantes en lo que viene luego de la atención de la emergencia, que es la recuperación de las condiciones dignas y garantizar la seguridad en la zona”, concluyó.