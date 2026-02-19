En medio de la temporada invernal, la Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que se vienen adelantando distintas actividades para garantizar la navegabilidad y la atención efectiva de emergencias en el Canal del Dique.

En ese sentido, el presidente de la entidad, Óscar Torres Yarzagaray, explicó que se han adelantado intervenciones de mantenimiento y operación de la infraestructura existente.

“El Canal del Dique hoy cuenta con un equipo interdisciplinario 24/7 atendiendo la actividad de la hidrovía, que tiene muy claro y definido el manejo de contingencias; en esta temporada de lluvias que ha afectado a varias regiones del país, hemos velado porque esas estructuras de protección a las poblaciones asentadas en la ribera no cedan y garanticen la navegabilidad”, aseguró.

Paralelamente, si bien el proyecto de Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique actualmente se encuentra elaborando el Estudio de Impacto Ambiental por decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, se realiza un seguimiento y acompañamiento a la ejecución del mismo.

De esta manera, se han removido más de 2,5 millones de metros cúbicos de sedimentos a lo largo del corredor fluvial y asegurado el mantenimiento, rocería y limpieza en más de 120 kilómetros de diques de protección, incluyendo sectores críticos de Santa Lucía, Calamar, Gambote y Soplaviento.

A su vez, desde la suscripción del contrato a la fecha se registra un tránsito de más de 3.500 embarcaciones mayores, sin incidentes que lamentar.

Por otro lado, se han instalado alrededor de 50 señales fluviales como mecanismo de seguridad en la hidrovía. Así mismo, se han atendido más de 300 servicios de asistencia a usuarios y apoyo a comunidades, consolidando el proyecto como un aliado estratégico de los territorios.

Estos servicios incluyen la presencia de dos ambulancias fluviales completamente dotadas de equipos y personal médico, en donde se han prestado servicios desde la orientación, campañas de capacitación, traslados a centros asistenciales y atenciones en sitio, logrando promedios de respuesta eficientes para servicios comunitarios y emergencias.

Bajo estos lineamientos del Gobierno, la ANI reiteró su compromiso con la supervisión rigurosa de los proyectos concesionados, velando por el cumplimiento de los compromisos contractuales, garantizando que las obras de infraestructura se desarrollen con calidad, eficiencia y en beneficio de la gente.