La empresa Air-e Intervenida ejecutará obras eléctricas en equipos que hacen parte de la línea que suministra la energía al municipio de Ponedera y poblaciones circunvecinas, este viernes 20 de febrero.

Las obras se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. Para el desarrollo de las maniobras es necesario suspender el suministro de energía en Ponedera y su zona rural, incluyendo a las poblaciones de Martillo, La Retirada, Cascajal, Puerto Giraldo, Burrusco, Santa Rita y la zona de la vía entre Ponedera y Palmar de Varela.

Por otra parte, se cambiarán un poste en el corregimiento de La Peña, en zona rural de Sabanalarga, en el horario de 8:45 de la mañana a 4:00 de la tarde. Durante las obras estarán sin suministro de energía los usuarios de las calles 4 y 5 con las carreras 17 a la 20.

La empresa invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web.

Actualidad de la empresa

A modo de contexto, es importante anotar que a febrero de 2026, la empresa Air-e continúa bajo la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, enfrentando una profunda incertidumbre financiera.

Aunque la administración actual ha logrado estabilizar la tarifa en $796 por kWh —cifra inferior al promedio nacional—, la salud económica de la compañía es crítica, pues la deuda con los generadores de energía ya supera los 1,7 billones de pesos.

Para mitigar este déficit, el Gobierno Nacional ha propuesto un cargo adicional del 2,5% en las facturas de energía, medida que ha generado fuertes críticas de los gremios del Caribe.

Además, la gestión operativa ha estado marcada por la inestabilidad, con el paso de cuatro agentes interventores en apenas 16 meses.

A pesar de esto,se ha asegurado la compra de más del 81% de la energía para 2026mediante contratos directos, buscando evitar racionamientos y la volatilidad del mercado mayorista.