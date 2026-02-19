Tan solo un mes ha transcurrido del inicio de las obras al interior del estadio Metropolitano Roberto Meléndez y varios son los avances que se han logrado en este proceso, que busca consolidar al escenario deportivo como un dinamizador de los grandes eventos del deporte y el entretenimiento, así como de la economía de Barranquilla.

El alcalde Alejandro Char realizó una nueva visita de inspección donde destacó los avances que presenta este proyecto, que le otorgará a la ciudad un estadio moderno, innovador y a la altura de las grandes eventos deportivos y culturales.

“En un mes hemos removido cerca de 120.000 metros cúbicos de material en el estadio; la antigua cancha ya descendió 4 metros y gran parte de los muros de contención de las graderías, prefabricados en el parqueadero, están listos para su montaje”, destacó.

Al mismo tiempo, aseguró que “son 700 trabajadores los que hoy tienen la camiseta puesta y están logrando un hito en la construcción en Colombia. El supermetro será un orgullo para el deporte del país y para el corazón barranquillero. Y justo cuando el Metropolitano cumple 40 años, lo llevaremos a otro nivel”.

El supermetro avanza #ATodaMáquina. ¡En solo 30 días de obra ya estamos haciendo historia!



En un mes hemos removido cerca de 120 mil metros cúbicos de material en el estadio; la antigua cancha ya descendió 4 metros y gran parte de los muros de contención de las graderías,… pic.twitter.com/g8EDsGi1S1 — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 18, 2026

El alcalde Char recorrió varios frentes de la obra, incluyendo la zona del parqueadero del estadio Metropolitano, donde actualmente se están fundiendo las piezas prefabricadas de la nueva estructura del escenario que luego serán trasladadas dentro del mismo escenario y ubicadas en la zona indicada según planos.

“Vimos en el parqueadero toda la estructura que se está realizando, se está prefabricando. O sea, todas las graderías nuevas se están produciendo en el parqueadero y serán traídas pronto al sitio donde estarán las zapatas, las vigas, las trabes, los contratrabes y las graderías. En 30 días hemos hecho todo un hito histórico en la construcción en Colombia. Hemos avanzado impresionantemente”, describió Char.

Asimismo, en el nuevo nivel de las tribunas se adelanta el armado de acero y fundida en concreto de los muros de contención anclados, estructuras que soportarán la ampliación y garantizarán estabilidad y seguridad.

Labores ejecutadas

Las labores también incluyen la demolición de la primera línea de anillos de la gradería, equivalente a las cuatro primeras filas de silletería en todas las tribunas, así como el retiro de las barandas de protección, dando paso a una nueva configuración del escenario.

Asimismo, iniciaron las excavaciones de los túneles de acceso en las tribunas oriental, oriental sur y oriental norte.

El estadio contará con 12 túneles, algunos de ellos con un sistema especializado biotérmico que permitirá regular la temperatura dentro del terreno de juego, mejorando las condiciones para el desarrollo de eventos deportivos de alto nivel.

A esto se suman las excavaciones de las zapatas que soportarán el nuevo edificio VIP, mientras avanzan las demoliciones de los antiguos puentes que conectaban el parqueadero con la tribuna occidental, dando paso a una infraestructura más moderna y funcional.