En los municipios se vive el carnaval durante este lunes con dos grandes celebraciones que enaltecen las tradiciones del Atlántico. Se trata de la XXVIII Gran Parada Intermunicipal y Regional en Palmar de Varela; la III Gran Parada del Sur, en el municipio de Manatí; y el Festival y Reinado Intermunicipal de la Palma Amarga, en su edición 31, en Piojó.

Lea más: Conozca los cierres viales programados para este domingo y el martes de Carnaval en varios sectores de Barranquilla

Estas plataformas se convierten en el cierre del recorrido de la Ruta de la Tradición del Carnaval del Atlántico, ‘Donde todo comenzó’, una apuesta cultural de la Gobernación que durante la temporada carnestoléndica llegó a 15 municipios exaltando las expresiones patrimoniales, el folclor y la identidad.

Desfile en Palmar

Durante 28 años consecutivos, la Gran Parada Intermunicipal y Regional ha fortalecido la identidad, la tradición y el sentido de pertenencia regional.

Este año, 60 grupos folclóricos y delegaciones invitadas, entre ellas representaciones de Polonuevo, Santo Tomás, Sabanagrande y Galapa, así como delegaciones provenientes de Arauca, Turbaco, Córdoba, Bogotá y Barranquilla, ampliando el alcance del evento y reafirmando su proyección cultural a nivel regional y nacional. Asimismo, contará con la asistencia de la reina del Carnaval de Barranquilla en New York.

Ver más: Desde el Plato, Magdalena, rinden homenaje al Hombre Caimán en el Carnaval de la 44

La reina del Carnaval de Palmar de Varela 2026, Sandry Vanessa Charris, aseguró a EL HERALDO que “el pueblo palmarino y visitantes podrán disfrutar de una gran parada de tradición llena de mucho color y alegría, contaremos con la participación de muchos grupos folclóricos locales como intermunicipales, comparsas, disfraces y demás, que harán vivir a Palmar de Varela todo un sentir carnavalero”.

En Manatí

Este lunes se vivirá la III edición de la Gran Parada del Sur 2026, un evento organizado por la Alcaldía y que nació en 2024 para rescatar y fortalecer las tradiciones del cono sur del Atlántico.

El secretario de Cultura, Pablo Oliveros, señaló que el desfile comenzará a las 4:00 p. m. desde el Polideportivo Municipal y finalizará en el parque del barrio El Paso. El evento contará con la presencia de reinas del carnaval de los municipios del Atlántico y delegaciones de cuatro departamentos de la costa Caribe.

Al finalizar el desfile, en el parque del barrio El Paso, una gran tarima será escenario de las presentaciones de la Escuela de Música de la Casa de la Cultura de Manatí, Los Betos, Farid Ortiz y Jader Tremendo.

Lea también: La Gran Parada de Tradición enamora a visitantes nacionales e internacionales

Se premiará a los grupos participantes en tres categorías: fantasía, tradición y cumbia. También se reconocerán los mejores disfraces colectivos e individuales.

Goce en Piojó

En el municipio de Piojó, sus habitantes se vestirán de gala porque no celebrarán solo una fiesta, sino su memoria viva, su herencia y su identidad que los identifica como seres de corazón abierto y el alma festiva en la edición 31 del Festival y Reinado Intermunicipal de la Palma Amarga.

Este festival es organizado por Fundación Cultural de la Palma Amarga, Funcupalmapiojó, dedicada a salvaguardar la tradición, gastronomía y artesanías derivadas de la palma amarga. El evento cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Piojó y la Gobernación del Atlántico.

El coordinador de Cultura de Piojó, Dayro Torregoza, señaló que 55 grupos folclóricos, entre danzas, cumbiambas y comparsas, llegarán desde los rincones del departamento para encontrarse en un mismo sentir, llenando las calles de color y alegría al son de la música autóctona.