La alegría, el color y la hospitalidad ha vuelto a ser protagonistas en el Cumbiódromo de la Vía 40 durante el Domingo de Carnaval con la Gran Parada de Tradición.

La principal fiesta cultural del país, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2023 por la Unesco, sigue conquistando a visitantes nacionales e internacionales que llegan a la ciudad para sumarse a los cuatro días de jolgorio.

Estefany Gutiérrez Orozco, quien viene de Riohacha y asistió por primera vez a uno de los eventos del Carnaval de Barranquilla, describió la experiencia como “maravilloso”, y destacó el ambiente de convivencia que se vive en las calles.

“Es un espectáculo de locos, pero muy organizado. La gente es muy amable, no hay peleas, todo está tranquilo”, afirmó la mujer mientras observaba el desfile a la altura de la calle 82, a pocos metros de su punto de partida.

La riohachera Estefany Gutiérrez Orozco ha disfrutado de los eventos del carnaval.

Por su parte, Mónica Cruz, visitante mexicana con una conexión especial con Barranquilla, aseguró que volver al Carnaval siempre tiene un significado emocional.

“Viví cuatro años aquí y hacía falta la tierrita y las tradiciones. Volver es hermoso”, señaló la mujer, quien compartía con otra dos visitantes de tierras aztecas.

Sobre la edición de este año, resaltó el colorido, la música y la energía que caracterizan la celebración. Además, aprovechó para invitar a sus compatriotas a conocer el Carnaval y la cultura del Caribe colombiano.

“Los invito a que vengan, conozcan otras culturas, vean este colorido, esta música y estas tradiciones. Es una experiencia para descubrir cosas nuevas”, expresó.

Cabe recordar que, según el Distrito, se espera la asistencia de más de 6 millones de espectadores a los diversos eventos en esta temporada, por lo que se proyecta un movimiento en la economía local de más de $840.000 millones.

En materia de alojamiento se ha estimado una ocupación promedio superior al 90%, con picos de hasta el 100% entre sábado y domingo, consolidando a Barranquilla como epicentro nacional e internacional de grandes eventos.