12:00 p.m. Baja afluencia de público ha marcado el desfile de la Gran Parada de Tradición

El desfile de este domingo en la Vía 40 se desarrolla en un ambiente más tranquilo de lo habitual, con una asistencia de público menor a la esperada en comparación con otros eventos del Carnaval. Aunque la música, los disfraces y las danzas mantienen la esencia festiva, varios asistentes y participantes coincidieron en que la afluencia no alcanzó los niveles de años anteriores.

Johnny Olivares

Durante el recorrido se observa tramos con espacios libres entre los espectadores, algo poco común en esta temporada, cuando tradicionalmente las calles suelen estar abarrotadas desde tempranas horas. Algunos vendedores ambulantes señalan que el flujo de compradores también fue más bajo, lo que impactó sus ventas durante la jornada.

Integrantes de comparsas y grupos folclóricos, sin embargo, destacan que el ánimo de quienes sí asistieron fue positivo y receptivo. A pesar de la menor cantidad de público, los aplausos, fotografías y muestras de entusiasmo acompañaron el paso de las danzas, reafirmando el compromiso de los artistas con la fiesta.

Orlando Amador

11:30 a.m. Se siente el Congo Grande de Galapa

Seguidamente apareció el Congo Grande de Galapa, que con más de 145 años de tradición en el Carnaval inauguraron un bloque de manifestaciones populares.

A ellos les siguieron los también galaperos del Congo Campesino y las Farotas de Talaigua, que con el sonar de sus abarcas, brillo y sombrillas se robaron el show.

11:20 a.m. Las reinas populares gozan la tradición

Las participantes del Reinado Popular del Carnaval de Barranquilla también gozan de la Gran Parada. Comandadas por Yuliana Rodríguez, la soberana del 2025 y quien está a horas de conocer a su sucesora.

Las 37 participantes vestidas como cumbiamberas iban desfilando y bailando mientras el público las aclamaba.

11:00 a.m. Primer bloque del ritmo madre

Lo mismo que la cumbiamba La Currambera y Palma Africana de la maestra Carmen Meléndez y sus 50 años de tradición.

A la fiesta se sumaron La Arenosa y El Cañonazo que pusieron a gozar al público cerrando el primer bloque del ritmo madre en esta Gran Parada de Tradición.

10:40 a.m. Las danzas se sienten en la Vía 40

El bloque de Paloteo lo completaron el Paloteo Mixto del Atlántico, Paloteo Bolivariano, quien en 2025 perdió a su fundadora Luisa Orozco y a la segunda generación, comandada por Edaida Orozco; y cerró el Paloteo de Barranquilla.

Orlando Amador

Seguidamente llegó el grupo de Danza del Paloteo de Gaira, quienes llegaron invitados para hacer parte de este homenaje.

Lo próximo que vino fue el bloque de su majestad la Cumbia, con La Revoltosa del maestro Ubaldo Mendoza, quienes celebran 70 años de tradición y también es homenajeada este 2026.

10:30 a.m. Arrancó puntual el desfile

La tradición carnavalera ya se pasea por la Vía 40. A las 10:30 de la mañana de este domingo se dió inicio a la Gran Parada de Tradición.

Liderando el recorrido por el Cumbiódromo va un grupo de 30 personas de las Casas Distritales de Cultura homenajeando al Paloteo, la danza que en esta oportunidad recibe el reconocimiento de este importante desfile.

10:00 a.m. Poco a poco van llegando a los palcos y minipalcos

No hay tiempo para descansar. Después de lo que fue el júbilo de la Batalla de Flores, los carnavaleros no paran y de a poco van llegando a los palcos y minipalcos de la Vía 40 para vivir la Gran Parada de Tradición.

A las 10:30 de la mañana, como gran novedad este año, iniciará el desfile que demuestra por qué el Carnaval de Barranquilla es Patrimonio con cerca de 130 grupos folclóricos que darán una muestra de la riqueza cultural de la fiesta más grande de Colombia.

Johnny Olivares

9.50 a.m. Visitantes, a la expectativa del gran desfile

Una de las que llegó desde temprano fue Diana Ávila quien tras no poder ingresar en la Batalla de Flores tras haber comprado su boleta de minipalco, hoy decidió que no le pasaría lo mismo.

“Las personas que están aquí de logística, nos dijeron que les habían dado la orden de ya cerrar, entonces muchos se quedaron en la mitad. Hoy dije que iba a madrugar a pesar que hoy hay poca gente porque a la gente casi no usa la tradición pero es lo más bonito. Sin embargo pues dijimos vámonos temprano por cualquier cosa y evitar”, dijo la mujer a EL HERALDO.

9:40 a.m. Homenaje especial a las danzas de paloteo

La Gran Parada de Tradición del Carnaval de Barranquilla rendirá un homenaje especial a las danzas de paloteo, una de las expresiones guerreras más antiguas y representativas del Carnaval, símbolo de unión, disciplina colectiva y resistencia cultural.

Este desfile exaltará el valor patrimonial del paloteo y honrará la memoria de directoras fallecidas en 2025, quienes dedicaron su vida a salvaguardar sus saberes: Ángela Pedroza, Edaida Orozco y Luisa Orozco. Además, se celebrarán los 90 años del Paloteo Mixto, una de las danzas de Paloteo más vistosas y antiguas de la fiesta.

Las danzas se organizarán por orden de antigüedad, integrando distintas modalidades, y contarán con la participación especial del Paloteo de Gaira, reafirmando este desfile como un espacio de reconocimiento a los tesoros vivos del Carnaval y además rendirá homenaje a las Pilanderas de Valledupar y el rey Momo, Adolfo Maury exaltará a las Farotas de Talaigua.