Entre los personajes que llamaron la atención del público durante el desfile de este domingo en la Vía 40 se destacó Manuel Padilla Marino, conocido como el ‘Indio Africano de Galapa’, un participante que lleva más de dos décadas desfilando con el mismo atuendo y defendiendo su personaje como parte de su identidad festiva.

Con 24 años participando en la fiesta, Manuel asegura que su vestuario no es improvisado ni reciente. Según cuenta, la inspiración nació de su conexión con tradiciones que, afirma, conoció durante una experiencia en la selva africana cuando tenía 18 años, vivencia que lo motivó a crear un disfraz como homenaje a ese legado cultural que hoy muestra con orgullo en cada desfile.

Su atuendo no pasa desapercibido: plumas, accesorios tribales y un elemento que siempre genera curiosidad entre los espectadores, un “chuzo con comida real” que porta como símbolo distintivo.

“Esto es lo que me identifica, el indio con el chuzo”, explica entre risas, señalando que este forma parte esencial de su personaje y de la historia que representa.

Más allá de lo llamativo, Manuel destaca que su participación es una muestra de constancia y amor por el Carnaval. Año tras año regresa a las calles para mantener vivo su personaje, interactuar con el público y aportar al mosaico de figuras que hacen de la fiesta una vitrina de creatividad, tradición y expresiones populares.