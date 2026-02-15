La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó los cierres viales que están programados para los días de Carnaval en diferentes puntos de la ciudad debido a los desfiles y eventos que se celebran en estas fechas.

Cierres viales del domingo de Carnaval

Por el desfile de la Gran Parada Carlos Franco, organizado por la Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico, se han programado cierres temporales durante el recorrido, este domingo 15 de febrero, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

El recorrido inicia en la calle 71 con carrera 31, sigue por la calle 71 hasta la carrera 27, punto en el cual hace el giro a la izquierda hasta la calle 70C, gira a la derecha y continua por esta calle hasta la carrera 21B, para seguir hasta la calle 47 (sin incluirla).

Los conductores que transitan en sentido norte-sur o sur-norte tendrán como rutas alternas las calles 45 y 72 hacia sus destinos.

Los conductores que transitan en sentido occidente-oriente u oriente-occidente tendrán como rutas alternas las carreras 38, 19 y 14 hacia sus destinos.

Alcaldía de Barranquilla Cierres y rutas habilitadas por la Gran Parada Carlos Franco.

Cierres viales del martes de Carnaval

El martes 17 de febrero, por el desfile de Joselito, organizado por Carnaval de Barranquilla S.A.S., se ha programado el cierre temporal de la carrera 54 con calles 59, 58, 55, 54, 53, 52, 50, 49B, 49 y 48, de 2:00 p. m. a 3:00 p. m.

Los conductores que transitan por la calle 58 en sentido norte-sur (hacia la carrera 54) y quieran tomar la calle Murillo (hacia el Centro) deben girar a la izquierda en la carrera 63, seguir por esta vía hasta la calle 49, punto en donde deben doblar a la derecha hasta la carrera 55, cruzar a la izquierda para tomar la carrera 55, la cual se convierte en carrera 54; seguir por la carrera 54 hasta la calle 45 (Murillo) y girar a la derecha y continuar con su ruta.

Los conductores que transitan por las calles 57, 58, 62, o 63 en sentido sur-norte (de la carrera 44 hacia la Vía 40) se deben desviar doblando a la izquierda por la carrera 47 hasta la calle 64, punto en el cual deben cruzar a la derecha hasta la carrera 59, seguir por la carrera 59 para tomar la vía de preferencia.

Los conductores que transitan por la carrera 54 en sentido oriente - occidente (de la Vía 40 hacia el Batallón de la Segunda Brigada), deben girar a la derecha en la calle 48 y seguir hasta la carrera 56, continuar por esta vía hasta la calle 58, hasta empalmar con la calle 59 hasta la carrera 54, punto en el cual deben cruzar a la derecha hacia el norte para tomar la Vía 40.

Alcaldía de Barranquilla Cierres y rutas habilitadas por el desfile de Joselito.

Por el desfile Conquista del Carnaval del Sur, organizado por la Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico, se ha programado el cierre parcial el martes 17 de febrero, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

El recorrido irá desde la calle 44 con carrera 8 hasta el bulevar de Simón Bolívar. De la calle 19 con la carrera 5.

Los conductores podrán tomar como desvíos la calle 30 en sentido sur-norte. Y la calle 17 en sentido norte-sur.

Los peatones podrán usar el sendero peatonal controlado con personal logístico.