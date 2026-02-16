Mientras gran parte del país inicia una nueva semana laboral, en Barranquilla se continúa disfrutando de su mayor fiesta cultural. Este lunes, el Cumbiódromo vuelve a llenarse de brillo, colorido y creatividad con la Gran Parada de Comparsas.

A partir de las 11:30 a. m., la Vía 40 será el epicentro del goce carnavalero bajo el concepto ‘Aquíiii suenan los picós… en las comparsas’, una celebración de las sonoridades que han marcado el disfrute popular y la creatividad del Caribe.

En esta oportunidad, las comparsas de fantasía y tradición popular serán las protagonistas en este desfile, que vibrará con la música propia de la región, así como foránea. Más de 100 grupos se apoderarán del principal escenario de las carnestolendas para rendirle un tributo a los picós, esas grandes máquinas culturales que han enriquecido la fiesta y el Carnaval en cinco bloques temáticos.

“Los picós son memoria sonora, identidad y resistencia cultural. Este año, la Gran Parada de Comparsas exaltará su importancia dentro Carnaval, una de las temáticas que han inspirado mi Carnaval por el inmenso legado que representan para nuestra cultura barranquillera”, afirmó Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026.

Uno de los secretos mejor guardados ha sido el vestido que Michelle utilizará para este desfile. Sin embargo, EL HERALDO pudo conocer que la reina número 90 lucirá una fantasía cargada de simbolismo ambiental y conciencia ecológica.

El diseño rendirá homenaje a un ave en peligro de extinción, estrechamente vinculada al ecosistema de la ciénaga de Mallorquín, integrando elementos que evocan la fragilidad y la riqueza de este hábitat natural de gran importancia para la ciudad.

La propuesta estética se alinea con la temática ambiental que ha marcado el Carnaval 2026, convirtiendo el vestido en un mensaje visual que conecta la majestuosidad de la fiesta con la necesidad de proteger la biodiversidad del Caribe.

Adicionalmente, tres tradicionales silleteros de la Feria de las Flores han llegado desde Medellín para saludar al público barranquillero, demostrando la cultura que nos une.

La Gran Parada de Comparsas también dedicará un espacio especial para honrar la memoria de Carlos Sojo, investigador y estudioso del Carnaval, cuyo legado sigue inspirando el desarrollo cultural de la fiesta.