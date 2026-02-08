Nadie se quiere perder el Carnaval. Desde las diferentes ciudades del país y lugares del mundo ya se alista la compra de tiquetes rumbo a Barranquilla para vibrar y gozar con la alegría de las fiestas a partir del próximo viernes 13 de febrero.

De acuerdo con las proyecciones de la Aeronáutica Civil, se estima una movilización cercana a los 107 mil pasajeros por vía aérea hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz para las carnestolendas.

Al respecto, Camilo Cuello, director regional de la entidad, mencionó que “estas cifras podrían incrementarse considerando la operación de vuelos chárter privados y aviación ejecutiva, cuya demanda tiende a aumentar durante eventos de alta afluencia turística y cultural”.

Especificó, además, que “el tráfico internacional estimado es de más de 18 mil pasajeros, mientras que a nivel nacional se espera un movimiento superior a los 63 mil”.

De esta manera, las fechas en las que se espera mayor afluencia de pasajeros son para la Coronación de los Reyes del Carnaval, con 12.092 pasajeros, y la Gran Parada de Comparsas con una movilización cercana a las 10 mil personas.

A su vez, en los días emblemáticos como la Batalla de Flores y la Gran Parada de Tradición, el tráfico aéreo se mantendrá en niveles elevados y estables, confirmando una distribución sostenida de los desplazamientos hacia y desde la capital del Atlántico.

Por otro lado, para el Entierro de Joselito el día martes y el miércoles de ceniza se prevén cifras significativas en la terminal con más de 22 mil personas movilizadas.

Medidas por alta demanda

La Dirección Regional Norte de la Aeronáutica Civil dio a conocer que ha sostenido reuniones de coordinación con los distintos actores del sistema aeroportuario y con el Gobierno departamental, con el fin de fortalecer la planeación operacional y la capacidad de respuesta ante el incremento del flujo de pasajeros.

“Se ha verificado la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y logísticos para atender la operación proyectada, priorizando la gestión eficiente de los flujos de pasajeros en terminales y el fortalecimiento de los controles de seguridad aeroportuaria”, sostuvo Camilo Cuello, director regional de la entidad.

Puso de presente que otros factores que están coordinando son la articulación permanente entre autoridades y operadores, así como la vigilancia de los indicadores de puntualidad y regularidad aérea.

Sumado a esto, Cuello indicó que ya se realizaron las mesas técnicas correspondientes con las autoridades locales, la Policía Aeroportuaria, Migración Colombia y la Dirección de Antinarcóticos para robustecer los esquemas de control, seguridad y atención al usuario.

Entre las recomendaciones que hizo a los usuarios se encuentra que se debe llegar con suficiente antelación a los vuelos, utilizar los canales digitales de las aerolíneas y atender las indicaciones de las autoridades aeroportuarias.

Oferta aérea

La creciente demanda de vuelos hacia la capital del Atlántico ha generado que algunas aerolíneas implementaran medidas adicionales dentro de su operación.

En el caso de JetSmart, se incorporarán dos rutas diarias adicionales a las tres frecuencias que actualmente operan desde y hacia las ciudades de Medellín y Bogotá, fortaleciendo de manera significativa la conectividad nacional.

American Airlines implementará una frecuencia diaria adicional a partir del 12 de febrero, la cual se mantendrá proyectada hasta el mes de agosto, contribuyendo al fortalecimiento del tráfico internacional y a la dinamización del turismo receptivo.

Por su parte, las aerolíneas Avianca, Latam, Satena, Wingo, Copa Airlines y Spirit mantendrán sus frecuencias habituales; sin embargo, reportan niveles de ocupación cercanos al 90 % a corte de este fin de semana, lo que evidencia una alta demanda para la temporada en la región Caribe.

El Cortissoz, puerta de entrada para el Caribe

El aeropuerto Ernesto Cortissoz, que se ubica en Soledad y opera para la ciudad de Barranquilla, se ha convertido en eje estratégico para la conectividad en la región Caribe.

Según la Aeronáutica Civil, entre el 2022 y 2025 la terminal movilizó a cerca de 12.821.892 pasajeros.

De igual manera, solo durante el año 2025 se movilizaron 3.261.280 pasajeros.

Lo anterior también consolida el crecimiento del transporte aéreo a nivel general en el territorio nacional. De acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno, en los últimos tres años se han movilizado 211.632.245 pasajeros a través de los aeropuertos colombianos.

La cifra equivale a que la población local se ha transportado cuatro veces por todas los aeropuertos del país.

Este comportamiento histórico posiciona a Colombia como uno de los principales puntos de entrada y salida de personas en el continente.