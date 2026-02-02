La empresa Triple A abrió oficialmente la convocatoria 2026 del programa Mi Colegio Limpio, una iniciativa que promueve la correcta gestión de residuos, el reciclaje y la formación de ciudadanos ambientalmente responsables desde las aulas.

Lea más: En medio de la fuerte lluvia, arrancó medida de pico y placa y contraflujo en la Vía 40 por instalación de palcos

La convocatoria busca seguir fortaleciendo la educación ambiental y las buenas prácticas de sostenibilidad en las comunidades educativas.

En su primera fase, está dirigida a instituciones educativas de Barranquilla y de los municipios donde opera Triple A con su servicio de Aseo, interesadas en participar en el programa durante la vigencia 2026.

Posteriormente, se realizará la convocatoria interna para padrinos, aliados estratégicos que apoyan el desarrollo y fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares.

De acuerdo con el cronograma establecido, la convocatoria de inscripción de instituciones educativas se realizará el 19 de febrero de 2026 a través de las redes sociales de Triple A.

La convocatoria de padrinos se llevará a cabo el 26 de febrero, mediante los medios internos de la empresa. La fecha máxima de inscripción será el 31 de marzo.

El programa Mi Colegio Limpio se ha consolidado como una de las principales apuestas de la compañía en materia de gestión social y educación ambiental.

Para este 2026, “las instituciones participantes recibirán acompañamiento pedagógico y formativo, que incluye talleres interdisciplinarios, jornadas de limpieza, campañas educativas sobre el uso eficiente del servicio de aseo y del agua, así como la conmemoración de fechas ambientales. Además, los retos ambientales del programa contemplan reconocimientos para los estudiantes y colegios destacados, definidos de acuerdo con las necesidades identificadas en cada institución, con el fin de fortalecer sus procesos ambientales", manifestó la empresa.

Durante el año 2025, la iniciativa contó con la participación de 93 instituciones educativas, de las cuales cinco llegaron a la fase final, presentando Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) enfocados en reciclaje, economía circular, huertas escolares y adecuada disposición de residuos sólidos.

Lea más: Reportan emergencias por lluvias en B/quilla: parte de la estructura de un edificio colapsó sobre un vehículo

Fueron en total 18.386 estudiantes impactados y 143 padrinos Triple A vinculados. Además de fomentar el aprendizaje práctico, Mi Colegio Limpio incentiva la participación estudiantil, el trabajo colaborativo entre colegios, entidades públicas y padrinos, y el fortalecimiento de una cultura ambiental que trasciende las aulas y llega a las familias y comunidades.