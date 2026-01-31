Este domingo, Ponedera tendrá una nueva cita con las urnas. Tras la nulidad de la elección del alcalde Aristarco Romero Meriño, los habitantes de este municipio del Atlántico elegirán a un nuevo alcalde, cuyo periodo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

Aunque el proceso electoral era esperado, en las calles del municipio se percibe un ambiente marcado por la incertidumbre y la expectativa frente al futuro inmediato del municipio. Para muchos habitantes, la elección representa una oportunidad para corregir el rumbo y atender problemáticas que consideran urgentes.

En las calles de Ponedera hay expectativa por la escogencia del próximo alcalde.

“La gente sabía que esto se iba a dar, pero todo el mundo ha estado aguantando. Hay incertidumbre con los candidatos y lo que uno espera es que el que gane, arregle lo que está pasando en el pueblo”, expresó Dora Lobo, residente del municipio, quien aseguró que, aunque reconoce avances recientes, hoy la principal preocupación es la inseguridad.

Según relató, Ponedera dejó de ser el pueblo tranquilo que recuerdan sus habitantes: “Antes uno salía sin miedo, ahora te da temor salir de noche porque te pueden atracar por quitarte un celular. La inseguridad es lo que más nos afecta”.

A este panorama se suman reclamos históricos relacionados con el estado de las vías, el saneamiento básico y la infraestructura urbana.

María Fruto Ferrero, habitante del barrio La Plaza, pidió que el próximo alcalde no repita promesas incumplidas.

“Aquí hay calles que llevan años esperando pavimentación. Uno lo que quiere es que no se quede todo en palabras, sino que se vea en hechos”, afirmó.

María Fruto Ferrero, habitante del barrio La Plaza, en Ponedera

Más allá de las propuestas, los habitantes también coinciden en que el próximo alcalde deberá gobernar con cercanía y resultados visibles.

Samaira Meriño, residente del barrio San Francisco, pidió mayor inversión en educación y salud. “Los colegios necesitan mejoramiento y, aunque la salud ha mejorado, todavía hay cosas por fortalecer”, dijo.

Samaira Meriño, residente del barrio San Francisco

Distintas apuestas

En esta jornada electoral, tres candidatos están en la puja por la Alcaldía: Karen Hernández Herrera, avalada por el Partido Liberal; Juan Sebastián Mendoza, por el Partido Verde; y Edwin Figueroa, inscrito por el Pacto Histórico.

Hernández Herrera, médica especialista en medicina interna, aseguró que su aspiración responde a las necesidades sociales del municipio. Entre sus propuestas destacó el fortalecimiento del sistema de salud, la ampliación de servicios especializados y una mayor atención a niños con diagnósticos especiales. También señaló deficiencias en las instituciones educativas.

“Muchas escuelas están en mal estado, sin baterías sanitarias ni materiales adecuados. Mejorar la educación es clave para cambiar el futuro del municipio”, afirmó.

La candidata también reconoció que la inseguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas y planteó la necesidad de trabajar de manera articulada con la Policía para reforzar la presencia institucional, tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos.

Por su parte, Edwin Figueroa centró su discurso en el impulso al sector agropecuario, el saneamiento básico y la educación. Aseguró que uno de los problemas más graves de Ponedera es el sistema de alcantarillado.

“Las redes están obsoletas y en época de lluvias las aguas residuales salen a la superficie, generando problemas de salubridad”, explicó, al señalar que la reposición de redes y la construcción de infraestructura adecuada serían prioridades.

Figueroa también destacó la necesidad de aprovechar el potencial agrícola del municipio y fortalecer la formación técnica de los jóvenes, a través de programas de capacitación que respondan a la demanda laboral de empresas instaladas en la zona.

Juan Sebastián Mendoza, en tanto, planteó como eje central la continuidad administrativa y el fortalecimiento institucional. Según explicó, su propuesta apunta a sanear las finanzas del municipio, mejorar los servicios públicos, especialmente el alcantarillado, y apoyar la economía local.

“El desarrollo pasa por respaldar al pequeño comerciante, al campesino y al emprendedor, generando empleo con proyectos reales”, sostuvo.

En ese sentido, el candidato insistió en la importancia de gobernar con planeación y metas claras, dando continuidad a los procesos que ya están en marcha y evitando la improvisación. Aseguró que su enfoque está orientado a consolidar una administración cercana a la comunidad, con seguimiento permanente a los proyectos y resultados visibles en el corto y mediano plazo.

Plan logístico

Las autoridades departamentales y la Registraduría Nacional han dispuesto la logística necesaria para asegurar una votación transparente, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Es de anotar que 21.118 ciudadanos se encuentran habilitados para votar, de los cuales 10.368 son mujeres y 10.650 hombres.

Es de anotar que esta jornada electoral se realizará con base en el Decreto 428 del 5 de diciembre de 2025, expedido por el gobernador Eduardo Verano tras la declaratoria de nulidad de la elección del alcalde Aristarco Romero.

Jaime Hernando Suárez, delegado para asuntos electorales de la Registraduría, explicó que “tenemos todo listo con los funcionarios de la Registraduría que están llegando, inclusive de otras regiones del país diferentes al Atlántico, para tener una elección tranquila y con todas las medidas de transparencia en el municipio”.

La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará cinco puestos de votación, uno en la cabecera municipal y cuatro en corregimientos, con un total de 56 mesas. Además, en el puesto de votación del área urbana se contará con dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica.

Para este proceso electoral fueron designados 260 jurados de votación (224 son titulares y 36 son remanentes), quienes están siendo debidamente capacitados por la entidad para ejercer dicha función.

