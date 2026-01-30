La Gobernación del Atlántico entregó 634 becas del programa ‘Becas Inspira’, dirigidas a programas de pregrado y maestría, como parte de su estrategia para ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la competitividad del territorio.

Cabe precisar que las becas hacen parte de una alianza estratégica entre el gobierno departamental y la Corporación Universitaria Americana, orientada a cerrar brechas de acceso a la educación y a formar talento con competencias pertinentes para el sector productivo del Atlántico.

Durante el evento, el gobernador Verano destacó que esta iniciativa representa una decisión estructural de desarrollo.

“Estas 634 becas son una inversión directa en el talento del Atlántico. Apostarle a la educación es apostarle a un departamento más competitivo, con mayores oportunidades y con jóvenes preparados para aportar al desarrollo económico y social del territorio”, afirmó el mandatario.

A su turno, la secretaria de Desarrollo Económico del Atlántico, Marisabella Romero, subrayó que ‘Becas Inspira’ es una herramienta concreta para conectar formación y productividad.

“Desde la Gobernación del Atlántico estamos impulsando la competitividad del territorio a través de alianzas público-privadas donde la academia cumple un papel fundamental. Si formamos jóvenes con herramientas claras, fortalecemos sectores estratégicos como el turismo y mejoramos la calidad del servicio que el Atlántico le ofrece a Colombia y al mundo”, señaló la funcionaria.

Romero explicó que los programas priorizados responden a necesidades identificadas junto al sector productivo, lo que permite que las becas no solo amplíen cobertura, sino que generen impacto real en la empleabilidad y el desarrollo regional.

Desde la Corporación Universitaria Americana, sus directivos resaltaron el alcance del convenio suscrito con el departamento. La vicerrectora Académica, Maribel Molina Correa, indicó que varias de las becas están orientadas a programas estratégicos como Administración Turística y Hotelera y carreras de las Ciencias Económicas y Administrativas.

“Estos programas se articulan directamente con las apuestas del Atlántico en turismo y desarrollo económico. Los ciclos propedéuticos permiten una inserción laboral más temprana y una formación progresiva que responde a las dinámicas del mercado”, explicó.

La entrega de becas también estuvo marcada por los testimonios de los beneficiarios, quienes destacaron el impacto de esta oportunidad en sus proyectos de vida.

Cindy Charris, beneficiaria del programa en Administración de Empresas Turísticas, agradeció el respaldo institucional.

“Hoy le damos gracias a la Gobernación del Atlántico y a la Universidad Americana por abrir las puertas a la profesionalización de muchos jóvenes y adultos del departamento. Esta beca representa una gran oportunidad para crecer y avanzar en nuestra carrera profesional”, expresó.

La tecnóloga en guianza turística afirmó que la beca le permitirá continuar su proceso de formación y fortalecer su perfil para aportar al desarrollo del sector turístico del departamento, uno de los pilares de la estrategia económica del Atlántico.

Más detalles

El programa ‘Becas Inspira’ contempla beneficios significativos en el valor de la matrícula para programas de pregrado, maestría y educación continuada, en modalidades presenciales y virtuales, lo que facilita el acceso de estudiantes de distintos municipios del departamento.

Con esta entrega, la Gobernación del Atlántico reafirma su compromiso con la educación como motor de movilidad social, productividad y desarrollo sostenible, y consolida la visión de ‘Atlántico para el Mundo’, basada en la formación de talento local con proyección global.