El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, inspeccionó la mañana de este viernes 30 de enero el avance de las obras de la Gran Vía, el proyecto que comunica a Barranquilla con Puerto Colombia, desde la Avenida Circunvalar hasta la Circunvalar de la Prosperidad, el cual lleva un considerable retraso según lo planificado.

La obra fue contratada e iniciada bajo la administración de la gobernadora Elsa Noguera, sin embargo, a la fecha, ya bajo la gobernación de Eduardo Verano, no se ha puesto en funcionamiento y se alerta que una parte importante, como las obras complementarias de andenes, están desfinanciadas.

Zuluaga Pardo manifestó que la Contraloría hizo “un reconocimiento aquí en sitio de la intervención y el avance de las obras, sobre todo en este Deprimido de la Gran Vía, que es una obra emblemática que ha sido catalogada como un proyecto crítico”, apuntó.

En el recorrido se miraron los deprimidos que hacen parte de la obra, así como la vías alternas habilitadas. Esta visita hace parte de ‘Compromiso Colombia’ y está catalogada como un proyecto crítico, con un valor de $ 100.000 millones y fue alertada por la Contraloría General el año pasado cuando tenía un 66,8 % de avance físico y un 57,8 % financiero.

¿A quienes investigará?

Josefina Villarreal El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, inspeccionó los retrasos en las obras de la Gran Vía en la carrera 51B.

Zuluaga explicó los alcances de la investigación y las personas que inicialmente se verán inmersas, entre los funcionarios de las administraciones de Noguera y Verano y contratistas.

“La indagación preliminar se abrió contra quienes han participado en la etapa contractual, recontractual y en la etapa de ejecución, es decir a la anterior administración, esta administración es solamente una indagación preliminar que busca evaluar unos hechos que han sido denunciados pero que tengamos claridad que si la obra está terminada en el mes de junio efectivamente se archiva la indagación preliminar porque el objetivo de esta es impulsar la ejecución de la obra y hacer vigilancia sobre el cronograma que se ha entregado”, apuntó.

Según la explicación del vicecontralor, este proyecto está priorizado dentro de una de las campañas de la entidad, por lo que alarma que todavía no se haya avanzado a su finalización, al agotar la instancia de vigilancia especial al proyecto.

“Hace un año aproximadamente se inició en la Estrategia Compromiso Colombia unas mesas de trabajo para impulsar el proyecto. Luego se hizo una vigilancia especial y hoy hemos aperturado una indagación preliminar para determinar si efectivamente todos los hechos que han sido denunciados por la veduría ciudadanía tienen una incidencia o una responsabilidad fiscal por quienes han ministrado”.

Contraste de cuentas

Dentro de las cosas que se vigilarán está “la concordancia que debe existir entre la ejecución de la obra en su avance físico con la ejecución financiera. Hemos percibido, por ejemplo, que en los últimos meses Edubar ha tenido retrasos en los pagos y a pesar de que hoy está el día queremos que exista una simbiosis, exista un mecanismo adecuado que permita que vaya concordante el avance físico con el avance financiero”.

Añadió para cerrar sobre el tema de lo que está pendiente que “se revisen las obras adicionales o de urbanismo que no están contempladas en el proyecto para que no quede el proyecto a medias como son las obras de urbanismo, sobre todo en esta área donde nos encontramos, que están valoradas aproximadamente por 15.000 millones de pesos y que debería la Gobernación sentarse con el contratista”.

Largo acompañamiento al proyecto por parte de la Contraloría

En el marco del proceso de acompañamiento realizado por la Contraloría, se han realizado 10 mesas de trabajo y tres visitas de campo, en compañía de los contratistas, interventores, DNP, veedores ciudadanos, autoridades locales, entre otros.

Según lo comentado por el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, este proyecto presenta actualmente un 85 % de avance en su ejecución.

Sin embargo, Zuluaga anotó que “aún faltan algunas obras complementarias, especialmente las que ustedes están observando aquí, que corresponden al punto más crítico, ya que es donde se generan mayores embotellamientos. Además, se han registrado afectaciones al comercio, con impactos en la actividad económica e incluso cierres de algunos establecimientos, así como una comprensible incomodidad de la comunidad al ver una obra que ha permanecido paralizada”.

Sin embargo, el clamor de la comunidad es que se pueda avanzar rápidamente en este proceso para cumplir la meta de entrega proyectada para finales del mes de junio, para tratar de recuperar la comodidad tanto de los propietarios de vivienda, como de los peatones.