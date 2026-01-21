Con el objetivo de que más colombianos puedan asistir a las fiestas del Carnaval de Barranquilla, la aerolínea Satena habilitó un código promocional con un 15% de descuento en la tarifa neta de vuelos desde algunas ciudades del país hacia la capital del Atlántico.

Este código promocional ‘CARNAVAL’ estará vigente para compras del 14 al 17 de febrero de 2026, facilitando los viajes programados entre el 01 de marzo y el 26 de abril de 2026.

De igual manera, la promoción abarca las rutas estratégicas que conectan a Barranquilla con el Olaya Herrera de Medellín, Bucaramanga, Montería, Valledupar, Aguachica y Riohacha.

Con respecto a esto, el presidente de Satena, el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, mencionó que: “nuestra operación durante el Carnaval responde a la necesidad de garantizar conectividad aérea en un periodo de alta demanda, especialmente para los viajeros que se desplazan desde regiones donde el avión es un medio fundamental de integración con el resto del país”.

Así las cosas, la aerolínea también inaugurará la nueva ruta Barranquilla-Riohacha el próximo 13 de febrero, en el marco de las carnestolendas.

Esta nueva alternativa de viaje tendrá tarifas accesibles, con un valor de $154.900 en tarifa web y $185.960 en canales de venta presenciales.

Además, los vuelos se realizarán en aeronaves ATR 72, con capacidad para 70 pasajeros, una flota diseñada para atender de manera eficiente rutas regionales, operar en aeropuertos con condiciones operativas diversas y mantener la regularidad del servicio. Este tipo de aeronave permite responder de forma flexible a los picos de demanda, sin comprometer los estándares de seguridad, puntualidad y continuidad operacional.

Cabe resaltar que actualmente Satena opera rutas directas hacia Barranquilla desde Cúcuta, Medellín, Montería, Bucaramanga, Valledupar y Aguachica, con una oferta de 48 vuelos semanales, distribuidos de lunes a domingo. Esta operación está orientada a asegurar alternativas de transporte aéreo desde ciudades intermedias y territorios donde SATENA cumple un rol estratégico como operador de conectividad regional y, en muchos casos, como único prestador del servicio.