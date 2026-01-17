A través de su cuenta de X, la Aeronáutica Civil anunció que se presentó una contingencia en el sistema de climatización del aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, por lo que esperan se registren altas temperaturas en algunas zonas de la terminal.

“Nos permitimos informar que se ha presentado una contingencia en el sistema de climatización del aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, por lo cual en algunas zonas del terminal se registrarán temperaturas elevadas”, notificaron en la red social.

Asimismo, la Aerocivil informó que su equipo técnico está trabajando para atender la situación y brindar a los viajeros una pronta solución. Esta casa editorial pudo conocer que, a más tardar, la problemática estaría resuelta el lunes 19 de enero.

No es la primera vez que se registran fallas en la ventilación

Para julio del 2025, el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz completó más de tres días sin aire acondicionado, en medio de temperaturas que superaron los 32 grados en dicho mes.

La situación causó malestar entre los viajeros, quienes afirmaron no entender cómo una falla de este tipo puede prolongarse en una terminal aérea de carácter internacional.

“Las esperas aquí son horribles, porque normalmente uno viene corriendo y el calor dificulta el proceso”, expresó en aquel entonces Pedro Ortiz, quien también aseguró que no es la

Además de las incomodidades para los turistas locales, la afectación fue mayor para las personas que llegaron desde ciudades de clima frío, quienes aseveraron sentir un fuerte impacto físico al llegar a la terminal sin ventilación.

Fue el caso de Lilian Cruz y su familia, procedentes de Ciudad de México. “Para nosotros sí ha sido muy fuerte el contraste en el clima. Uno espera que al estar dentro del edificio, pueda descansar y refrescarse pero al contrario, el calor nos causa mayor estrés”, expresó la foránea.