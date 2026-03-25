La existencia de vertederos de basura en la zona circundante al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz no solo deteriora la calidad del medio ambiente, sino que también representa un riesgo latente para la seguridad aérea al atraer a aves de distintos tamaños que interfieren con el tránsito de los aviones y se convierten en una creciente amenaza para la integridad de la tripulación y pasajeros.

Unos días atrás, cerca de 144 pasajeros de un vuelo de Wingo vivieron momentos de angustia por el impacto de un ave con el motor del avión.

La aeronave, la cual reportó fallas a los pocos instantes de haber despegado del Cortissoz, se dirigía a San Andrés y tuvo que ser evacuada ante la magnitud de la emergencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta casa periodística realizó un recorrido por varias zonas del municipio de Soledad que colindan con la terminal aérea y que han sido identificadas como puntos críticos por la acumulación de basuras.

En ese sentido, en el barrio San Vicente se pudo constatar la presencia de predios rurales, en la frontera con la pista del aeropuerto, que se encuentran llenos de desechos como neveras de icopor, alimentos, montañas de plásticos y otros elementos.

Algunos residentes de esta zona aseguraron a esta casa editorial que “el sector se ha convertido en un punto de acumulación de basuras por la presencia de carretilleros que les pagan por depositar cualquier tipo de material de los negocios industriales en zonas de poco acceso donde las autoridades no pueden hacer vigilancia”.

Una situación similar se reporta en Villas del Rey y Ciudad Paraíso, donde la contaminación se registra dentro de las mismas calles y se presentan quemas de basuras de manera constante.

Intervención de autoridades

La erradicación de algunos puntos ilegales de basura en la zona cercana a la terminal aérea ha sido una tarea ardua para las autoridades del municipio de Soledad.

Tras un fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico en 2024, el cual ordenó el cierre definitivo de los botaderos a cielo abierto en las inmediaciones de la terminal, tanto la Aeronáutica Civil como la Alcaldía de Soledad han venido adelantando operativos para erradicar estos focos de contaminación.

Al respecto, el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (Edumas), liderado por Carlos Pertuz Saavedra, informó que se han extraído más de 228 toneladas de desechos sólidos en puntos críticos cercanos al aeropuerto en las jornadas de limpieza que se adelantan desde el 2025.

“En el transcurso del año anterior se hicieron intervenciones periódicas de limpiezas en predios estratégicos como Zagarra (conocido como ‘cementerio de neveras’) y el barrio San Vicente, ambos identificados como focos de disposición inadecuada de residuos. De manera complementaria, se implementaron estrategias de sensibilización ambiental puerta a puerta en comunidades ubicadas en la malla perimetral del aeropuerto, incluyendo barrios como El Esfuerzo”, expuso la autoridad ambiental de este municipio.

De igual manera, Edumas confirmó que “en el transcurso de este año se mantienen acciones que incluyen la sensibilización acerca de la correcta disposición de los residuos sólidos en barrios como Ciudad Paraíso y el barrio Renacer”.

Sumado a esto, la entidad mencionó que “se viene reforzando con los propietarios de lotes cercanos a la malla perimetral del aeropuerto la limpieza y mantenimiento de sus áreas, promoviendo la correcta disposición de residuos”.

A su turno, la Aeronáutica Civil confirmó que ha verificado en campo el cumplimiento de compromisos adquiridos por el Edumas en las mesas de trabajo, destacando la continuidad y efectividad de las acciones ejecutadas en el marco del control de riesgo operacional.

De esta manera, se conformó también un Comité de Peligro Aviario, liderado por la entidad, que en la actualidad actúa como operador del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Jesús Rue Vertederos de basura ilegal en el barrio San Vicente, en la zona de influencia del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Otros puntos críticos

En el marco de la estrategia ‘Por una Soledad Limpia y Segura en el Aire’, orientada a mitigar los impactos ambientales asociados a la operación aérea y fortalecer la seguridad aeroportuaria, la Alcaldía del municipio dio a conocer que se está haciendo sensibilización e intervenciones en otros puntos críticos cercanos al aeropuerto como La Concepción, Frente Delta, y Cachimberos.

“En muchos de estos puntos se realiza la disposición de residuos de construcción, por lo que se requiere de un plan de manejo ambiental”, comentó la administración municipal.

Entre otras acciones operativas también se destaca una nueva intervención al caño de Soledad con maquinaria pesada, retirando material que obstruía el flujo del agua y propiciaba la acumulación de residuos. Además, se encaminan campañas para evitar la entrega de desechos a actores informales que propician la formación de basureros ilegales.