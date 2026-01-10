En respuesta a una solicitud elevada por la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Galapa, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) impuso una medida preventiva contra la empresa Biodiesel de la Costa S.A.S, hasta que la misma acredite el cumplimiento de los requisitos ambientales requeridos para sus actividades.

De acuerdo con la autoridad ambiental, se dará inicio a una investigación sancionatoria contra la compañía mientras se verifica cierta documentación como la obtención del permiso de emisiones atmosféricas, la presentación del inventario de fuentes, la caracterización de emisiones y la descripción de sus procesos productivos

De igual manera, esta empresa deberá adoptar en medio del proceso de investigación medidas inmediatas para el control de olores, como mejoras en el manejo de materias primas, sellamiento de áreas críticas o ajustes en sus procesos internos, con el fin de evitar molestias a la comunidad mientras permanecen inactivas las fuentes emisoras, todo ello sujeto a verificación técnica y normativa por parte de la C.R.A.

Es importante destacar que estos procedimientos se hicieron tras la revisión de información aportada por el municipio de Galapa para garantizar que las actividades industriales implementen los correctivos necesarios y atiendan los requerimientos de la autoridad ambiental.

De esta forma la Alcaldía Municipal reafirmó su compromiso con la defensa del medio ambiente, la protección de los recursos naturales y el bienestar de la comunidad, trabajando de manera articulada con las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la ley y la sostenibilidad del territorio