El balance de gestión 2025 presentado por el Instituto de Tránsito del Atlántico deja entrever avances viales enfocados en innovación tecnológica, fortalecimiento institucional, infraestructura y la promoción de una cultura de respeto por la vida en las vías, con acciones desplegadas a lo largo del departamento.

Control inteligente en las vías

Tras la realización del III Congreso Nacional de Seguridad Vial 2025, que reunió 160 asistentes y 10 ponentes nacionales e internacionales, el departamento se posicionó como escenario de discusión sobre el uso de tecnologías emergentes e inteligencia artificial aplicadas a la movilidad.

En ese espacio se selló una alianza entre Yango Colombia, el Instituto de Tránsito del Atlántico y la administración departamental, para poner en marcha un plan piloto de dispositivos GPS en buses intermunicipales. La iniciativa permitirá a los usuarios consultar en tiempo real las rutas y la ubicación de los vehículos, una apuesta por la transparencia y la mejora del servicio.

Más señalización y mejor infraestructura

A su vez, se avanzó en la modernización de la infraestructura operativa, con la ampliación y adecuación de la sede de la entidad de tránsito en Baranoa, lo que permitió optimizar la atención de cara al público.

En paralelo, se ejecutó un plan de demarcación y señalización vial en corredores estratégicos como Baranoa–Polonuevo, Ponedera, la carrera 51B (Sabanilla–Puerto Colombia) y la entrada a Santa Verónica, con una intervención superior a 117.239 metros lineales de vía en distintos municipios del departamento.

Cámaras y control electrónico

Otro de los frentes clave fue la renovación tecnológica del Sistema de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito (SAST). De los 13 puntos existentes, seis fueron modernizados con equipos para detección de velocidad, verificación del SOAT y control de la revisión técnico-mecánica.

Los siete puntos restantes, ubicados en corredores a cargo de la Concesión Montes de María, avanzan en trámites ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura departamental otorgó permisos de ocupación temporal para cuatro nuevos puntos SAST (Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones de Tránsito), de los cuales dos ya se encuentran en construcción en Polonuevo y Repelón.

Adicionalmente, nueve puntos bajo jurisdicción de la ANI cuentan con aval de la ANSV y avanzan en los trámites correspondientes.

Educación vial: el otro carril

Más allá del control, la educación ciudadana fue un complemento en los avances viales. En total se desarrollaron 10 campañas pedagógicas en los 16 municipios con jurisdicción del Instituto, dirigidas a conductores, peatones y ciclistas.

Durante precarnavales y el Carnaval del Atlántico 2025, la campaña “Goza al Son de la Seguridad Vial” impactó a más de 55.000 personas. Otras estrategias “Vías Más Limpias, Más Seguras” sensibilizaron a 3.990 actores viales, mientras que “La vía es de todos, compártela con cultura y seguridad vial” alcanzó a 18.170 personas en zonas urbanas y rurales.

En temporada de Semana Santa, la campaña “Conducción y devoción, vive la ruta de la fe” recorrió los principales corredores viales.

Mientras que en entornos escolares, con la estrategia “Seguridad Vial al Colegio”, se realizaron jornadas pedagógicas en 23 instituciones educativas oficiales para beneficiar a 3.492 estudiantes de primaria.

Playas, turismo y movilidad sostenible

Finalmente, en la temporada vacacional, la campaña “Disfruta la Playa, Respeta la Vía” se desarrolló en zonas turísticas y eventos de alta afluencia de público como el Salinas Fest 2025, para sensibilizar a 4.353 actores viales.

La movilidad sostenible se desarrolló de la mano la estrategia de espacios seguros para ciclistas en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, impactando a más de 39.118

Cortesía

En alianza con la Concesión Ruta Costera, se habilitó una ciclovía de 30 kilómetros en la Circunvalar de la Prosperidad, disponible los domingos. Además, mediante la campaña “Atlántico en Bici”, se realizaron ciclopaseos y jornadas pedagógicas que impactaron a 4.137 actores viales.

De cara a un 2026, el Instituto de Tránsito del Atlántico proyecta nuevas iniciativas enfocadas en la reducción de la siniestralidad y la mejora de la movilidad, entre ellas; Bus móvil institucional – Tránsito en Ruta, Parque Didáctico de Soledad, Ciclovía Tu Ruta Segura – Zona Oriental, y “Súbete y Conduce Legal”, programa de regularización de licencias para motociclistas.

