Los conductores de Soledad podrán acceder a un descuento del 10 % por pronto pago en los derechos de tránsito durante el primer trimestre de 2026, como incentivo al cumplimiento oportuno de esta obligación. El beneficio estará disponible desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Municipal 000297 de 2023.

La medida aplica para los propietarios de vehículos matriculados ante el Instituto de Tránsito y Transportes de Soledad y busca brindar un alivio económico a los ciudadanos, además de fortalecer la cultura de pago responsable en el municipio.

El director del ente de tránsito, Santander Donado Ibáñez, informó que los usuarios podrán realizar este trámite de manera presencial en las dos sedes habilitadas, ubicadas en los centros comerciales Nuestro Atlántico y Carnaval.

“Con el objetivo de promover el pago oportuno y fortalecer la cultura de cumplimiento, los ciudadanos podrán disfrutar de este descuento dentro de los plazos establecidos, acercándose a nuestras sedes de lunes a viernes en jornada continua de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y los días sábados de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía”, explicó el funcionario.

Adicionalmente, Donado Ibáñez indicó que el pago de los derechos de tránsito también puede realizarse de forma virtual a través de la página web transitodesoledad.gov.co, en la opción de pagos en línea, facilitando el acceso al beneficio sin necesidad de desplazamientos.

