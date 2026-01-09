La Alcaldía de Barranquilla se prepara para los primeros eventos que marcan el inicio del calendario de agenda de la ciudad: el partido del Junior, el jueves 15 de enero, y la Lectura del Bando, el sábado 17 de enero.

A través de la coordinación entre secretarías, dependencias y entidades participantes, el Distrito planifica con anticipación cada componente logístico, operativo y de seguridad, una fórmula que contribuye a garantizar eventos seguros, organizados y exitosos para la ciudad y sus visitantes, consolidando a Barranquilla como anfitriona de eventos de gran magnitud.

Para el partido del 15 de enero, se llevó a cabo una reunión de coordinación previa al encuentro de la Superliga entre Junior y Santa Fe, programado para disputarse en el estadio Metropolitano. Este partido reviste una importancia especial, al tratarse del último que se jugará en el escenario antes del avance de las obras de ampliación y, a su vez, el primero tras la obtención de la undécima estrella del Junior en la Liga BetPlay.

En cuanto a la Lectura del Bando, programada para el 17 de enero, el estadio Romelio Martínez será el escenario donde se darán cita artistas musicales de talla internacional y se realizará la puesta en escena del show de Carnaval. El público podrá ingresar con boletería gratuita en la gradería norte; además, habrá venta de boletería para otras graderías, lo que garantiza un aforo total del escenario.

Teniendo en cuenta lo anterior, la administración realizó una visita y recorrido por el estadio —donde ya se adelanta el montaje del evento— para identificar puntos a priorizar en materia de seguridad y logística, así como iniciar el proceso de planificación del dispositivo, que se irá afinando a medida que se desarrollen más reuniones y visitas al escenario.

Durante el recorrido se estudian las propuestas relacionadas con las medidas de prefiltros, los horarios de cierre de vías, la habilitación de parqueaderos para los equipos logísticos y los dispositivos de seguridad, entre otros aspectos.