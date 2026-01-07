La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, anunció que se iniciará formalmente el proceso de planificación interinstitucional para la construcción del Comando Metropolitano de Policía de Soledad y Malambo, con la entrega de un lote de propiedad del municipio a la Policía Nacional.

Esta megaobra permitirá el asentamiento de cerca de 1.500 efectivos policiales, en todas sus especialidades, que fortalecerán de manera significativa la seguridad en el territorio soledeño.

Sostuvo que antes de finalizar este mes, y una vez surtidos los trámites administrativos internos, se entregarán los documentos que soportan la cesión del lote —ubicado en una zona estratégica de Soledad— a la Dirección General de la Policía Nacional, con el fin de continuar el proceso de ejecución del proyecto.

La mandataria aseguró que este proyecto responde a una solicitud que viene impulsando desde hace más de un año y que hoy se materializa gracias a una alianza estratégica con la Dirección General de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

“Hoy me complazco en anunciarle a la comunidad que, en alianza con la Dirección General de la Policía Nacional, a cargo del general William Rincón, y con el Ministerio del Interior, hemos concertado esta importante iniciativa. Con esta base, mi administración inicia el trámite reglamentario para entregar a la Policía Nacional el lote donde se construirá este comando, que garantizará la presencia institucional de todas las especialidades de la Policía y reforzará la seguridad que merece nuestra ciudad”, expresó la mandataria.

El anuncio se realizó al término de una mesa de trabajo en la que participaron el viceministro del Interior, Jaime Berdugo; el director general de la Policía Nacional, general William Rincón; el coronel Carlos Valencia, secretario de Gobierno municipal; y directivos de la División de Planeación de la Policía Nacional y de Fonsecom.

Durante el encuentro se analizaron los alcances sociales e institucionales del proyecto, considerado un hito histórico en materia de seguridad para el municipio y la región.

La alcaldesa también dio a conocer que, con el acompañamiento del viceministro del Interior, se adelantarán las gestiones necesarias para que la Estación de Policía del barrio Los Almendros sea acondicionada y comience a operar de manera provisional como Comando de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo, mientras se ejecuta la construcción de la nueva infraestructura.

Finalmente, Sandoval agradeció la disposición, voluntad y capacidad técnica demostrada por el Gobierno nacional y la Policía Nacional para sacar adelante esta iniciativa, de impacto local y proyección regional.