A través de redes sociales se han difundido videos en los que se observa a varios hombres, que al parecer lideran los bloqueos y el levantamiento de talanqueras en el peaje de Sabanagrande, cobrando de manera irregular a los conductores para permitirles el paso sin cancelar la tarifa oficial.

Hasta el momento se conocen tres grabaciones, correspondientes a los días 3, 4 y 5 de enero, en las que se evidencia cómo estas personas solicitan dinero a cambio de dejar pasar a los vehículos.

En uno de los videos, registrado el lunes 5 de enero a las 3:56 de la tarde, se observa incluso a un hombre pegando una calcomanía en un vehículo, aparentemente como señal de que ya había pagado el paso por la caseta.

Esta situación ha generado rechazo entre los propios usuarios de la vía, quienes han cuestionado este tipo de prácticas. Cabe recordar que este corredor hace parte de la concesión Autopistas del Caribe, la cual anunció recientemente, junto con el Gobierno nacional, la terminación anticipada del contrato.

El argumento fue la imposibilidad de continuar operando ante los constantes bloqueos en los peajes y protestas que se presentaron durante la ejecución del contrato del corredor de carga Barranquilla-Cartagena sobre la Cordialidad.

Precisamente, este lunes el movimiento No Más Peajes volvió a tomarse las casetas, exigiendo que no se cobre a los vehículos de las categorías 1 y 2 y que, una vez la concesión se retire —a partir del 22 de julio—, se eliminen de manera definitiva los peajes de Sabanagrande y Galapa.

El líder del movimiento, Rubén Llanos, aseguró que la exigencia es la implementación de una “tarifa cero”, similar a la que rige en el peaje de Turbaco, también administrado por esta concesión. Asimismo, advirtió que continuarán con los bloqueos y el levantamiento de talanqueras hasta que se presente un vocero del Gobierno nacional para atender sus demandas.