Tras confirmarse por parte del gobierno de los Estados Unidos la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilis Flores, el líder venezolano en Barranquilla, Juan Viloria, quien es presidente de la Alianza Global por los Derechos Humanos y vicepresidente de Venezolanos en esta ciudad, no pudo ocultar su emoción por esta noticia que han estado por muchos años.

“Recibo con profunda emoción, alegría y esperanza la confirmación de la captura de Nicolás Maduro, una noticia que ha generado una reacción inmediata de júbilo entre millones de venezolanos dentro y fuera del país”.

Sostuvo además que tras horas de enorme tensión e incertidumbre, “hoy escuchamos a nuestra gente salir a las ventanas, a las calles y a sus hogares a gritar libertad, conmovidos por lo que representa este hecho histórico después de casi tres décadas de autoritarismo, persecución y sufrimiento”, expresó.

Viloria, dijo que luego de horas de temor y consternación, había una esperanza contenida de que algo decisivo estaba ocurriendo. “Hoy sabemos que ese punto de quiebre finalmente llegó”, señaló el líder

Resaltó que lo ocurrido, abre una oportunidad real e histórica para la transición hacia la democracia, la restauración del orden constitucional y la reconstrucción institucional de Venezuela.

Hizo un llamado urgente a la prudencia y al cuidado colectivo en las próximas horas, mientras se conocen más detalles oficiales sobre el desarrollo de los acontecimientos.

“Exhortamos a la población a resguardarse, a verificar la información únicamente a través de fuentes oficiales y confiables, a evitar la difusión de rumores o datos sensibles en redes públicas, y a mantener comunicación permanente con sus familiares y redes de apoyo. La protección de la vida y la integridad de las personas debe ser la prioridad absoluta en este momento de transición”, insistió.

Instó a los gobiernos de los países de la región a activar de inmediato sus sistemas de “asilo, protección y cooperación internacional, anticipando posibles necesidades humanitarias y de movilidad humana”.

Al tiempo, hizo un llamado a la comunidad internacional a acompañar de manera decidida, coordinada y responsable el proceso de transición democrática en Venezuela, apoyando los esfuerzos para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.

Finalmente, dijo que la solidaridad regional será clave para consolidar este nuevo capítulo. “Paz en Venezuela significará paz para la región; estabilidad y democracia en Venezuela traerán progreso compartido. Hoy celebramos con esperanza, pero también con responsabilidad histórica”, expresó Viloria.