Mediante comunicado de prensa, la Alcaldía de Barranquilla anunció que el nuevo atractivo de la ciudad, La Luna del Río, tendrá un horario especial para recibir el Nuevo Año 2026, dando la opción a los ciudadanos y visitantes de celebrar con una experiencia organizada y segura.

El horario especial de esta primera vuelta del 2026 irá desde las 11:30 p.m. del 31 de diciembre hasta la 00:30 a. m. ya en la madrugada del primero de enero de 2026.

Cabe recordar que el 31 de diciembre la Luna del Río operará en su horario habitual hasta las 10:00 p. m. para retomar en el momento del horario especial.

Ya el primero de enero, posterior a la primera vuelta del 2026, la atracción cerrará y retomará su funcionamiento en el horario habitual de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

“Para este horario especial, los visitantes deberán adquirir previamente el tiquete, el cual estará disponible únicamente de manera digital a través de la plataforma www.tuboleta.com”, apuntó la Alcaldía.

“Es necesario aclarar que este tiquete especial no garantiza el ingreso exactamente a las 12:00 de la medianoche, sino que permitirá el acceso durante una hora, de acuerdo con la disponibilidad y el control de aforo establecido, que es limitado”, añadió la administración Distrital.

Asimismo, los visitantes deben tener en cuenta que el tiquete general adquirido para el 31 de diciembre no es válido para el horario especial de año nuevo, por lo que quienes deseen participar en esta franja deberán realizar la compra correspondiente de manera anticipada y exclusivamente en línea.

Igualmente, se recomienda a los ciudadanos planificar con antelación la visita a este atractivo que ofrece el Gran Malecón y atender las recomendaciones que entrega el personal encargado de la organización de la Luna del Río.