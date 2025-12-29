A pocas horas de la celebración de Año Nuevo, este martes 30 de diciembre se realizarán maniobras técnicas en la red eléctrica del Corredor Universitario, en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, con el fin de facilitar la conexión del servicio de energía a una sala de ventas perteneciente a la constructora Marval.

Las labores estarán a cargo de la empresa Air-e y se concentrarán en el sector cercano a la Clínica Portoazul, específicamente en el tramo comprendido entre las calles 1 y 1B, y las carreras 30 y 30A.

De acuerdo con la programación establecida, los trabajos se desarrollarán desde las 7:15 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde, lapso durante el cual será necesario suspender temporalmente el suministro eléctrico.

Según lo informado, al menos 291 usuarios de esta zona permanecerán sin el servicio mientras se ejecutan las maniobras requeridas para la adecuación de la red, las cuales permitirán garantizar condiciones técnicas seguras para la nueva conexión.

Air-e recomendó a los usuarios tomar medidas preventivas durante la jornada, como desconectar equipos sensibles y planificar sus actividades con antelación, mientras se restablece el servicio una vez concluyan los trabajos programados.

¿Por qué Air-e programa suspensiones del servicio eléctrico?

De acuerdo con la empresa Air-e, una parte de los cortes de energía que se registran en el Atlántico obedece a mantenimientos programados necesarios para realizar trabajos técnicos en la red, como adecuaciones en subestaciones, reposición de infraestructura, poda preventiva y mejoras en líneas de distribución.

Estas suspensiones, que suelen anunciarse con antelación y horarios definidos, buscan —según el operador— hacen parte de labores preventivas orientadas a mejorar la estabilidad del servicio y reducir fallas mayores, especialmente en una red que enfrenta alta demanda y condiciones climáticas exigentes.

La empresa sostiene que la frecuencia de estas suspensiones responde al volumen de trabajos requeridos para fortalecer el sistema y no a interrupciones imprevistas del suministro.