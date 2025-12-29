Desde este lunes ya se encuentra disponible el proceso de matrículas para el programa de Atención Integral a la Primera Infancia vigencia 2026 en la ciudad de Barranquilla. Así lo anunció la Alcaldía Distrital, quien en convenio con el ICBF atenderá a niños y niñas entre los 0 a 5 años, así como también a mujeres gestantes y lactantes.

De acuerdo con el alcalde Alejandro Char, esta población tendrá acceso a educación inicial, cuidado, nutrición y acompañamiento familiar, desde el primer mes del próximo año.

“¡Buenas noticias para nuestras familias barranquilleras! Ya están abiertas las matrículas 2026 para el programa de Atención Integral a la Primera Infancia. Niños y niñas de 0 a 5 años, así como mujeres gestantes y lactantes, podrán acceder a educación inicial, cuidado, nutrición y acompañamiento familiar, desde el primer mes del año, gracias al trabajo conjunto con el @ICBFColombia. ¡Cuidar la primera infancia es cuidar el futuro!“, dijo.

Agregó que: “Invertir en la primera infancia es la decisión más importante que puede tomar una ciudad. Este convenio asegura que nuestros niños y niñas sigan recibiendo atención integral desde el primer día del año, porque su bienestar es y seguirá siendo nuestra mayor prioridad”.

De esta manera, señaló que el programa contará con un inversión total de $70.138.273 millones por parte del Distrito de Barranquilla, y $18 mil millones con aporte del ICBF.

“Estos recursos permitirán garantizar espacios adecuados, talento humano cualificado, dotación, acompañamiento psicosocial, seguimiento nutricional y experiencias pedagógicas de calidad para el desarrollo integral de la niñez”, comentó el alcalde.

Por otro lado, el convenio beneficiará a 30.960 participantes para la vigencia 2026, distribuidos en las siguientes modalidades:

​•​Modalidad Familiar (DIMF):

Mujeres gestantes, niños y niñas de 0 a 2 años, 15.675 participantes.

​•​Modalidad Institucional (CDI):

Niños y niñas de 2 a 5 años, 10.625 participantes.

​•​Acciones intersectoriales y de articulación comunitaria:

4.660 participantes adicionales.

Cabe resaltar que la atención a estas modalidades se prestará en las 5 localidades del Distrito.

Las familias interesadas pueden realizar su inscripción a través del siguiente enlace: https://appbaq.barranquilla.gov.co:8989/primeraInfancia/registropublico

Atención complementaria

Durante esta vigencia 2026, la Alcaldía de Barranquilla también fortalecerá proyectos complementarios que enriquecen el desarrollo integral de la primera infancia y promueven la inclusión, el aprendizaje y el bienestar familiar como lo son los siguientes:

​•​Inclúyete + Kids, estrategia enfocada en la inclusión, el acompañamiento integral y el fortalecimiento de capacidades de niños y niñas en la primera infancia.

​•​Gestación y lactancia, apoyo integral a madres gestantes y lactantes, promoviendo prácticas de cuidado, alimentación saludable y bienestar.

• Red de Padres, iniciativa orientada al fortalecimiento de prácticas de crianza, el acompañamiento familiar y la construcción de vínculos afectivos protectores.

​•​Toc Toc Primera Infancia, acompañamiento lúdico, creativo y pedagógico que llega a las 5 localidades del Distrito.

Al respecto, la directora de Primera Infancia, Patricia Vargas, destacó: “Este convenio garantiza que miles de familias barranquilleras cuenten con acompañamiento oportuno, proyectos educativos innovadores y espacios seguros para el desarrollo de sus hijos. Seguimos trabajando para que la atención a la primera infancia sea un sello de calidad en Barranquilla”.