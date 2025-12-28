Con una jornada cultural, deportiva y comunitaria en el municipio de Juan de Acosta, la Gobernación del Atlántico cerró el ciclo de actividades de convivencia adelantadas durante 2025, una vigencia en la que más de 60.000 personas fueron beneficiadas.

Los ciudadanos del departamento se vieron beneficiados por estrategias enfocadas en la prevención de violencias, el fortalecimiento del liderazgo social y la construcción de entornos protectores en todo el departamento.

El evento, liderado por la Consejería para la Convivencia, se desarrolló en el Parque de la Convivencia ‘Ángel Alfonso Molina’ y reunió a familias, jóvenes, niños y adultos mayores.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que este balance positivo es resultado de una gestión territorial cercana a la gente.

“Durante todo el año trabajamos para llegar a los municipios con acciones que fortalecieran los lazos comunitarios, promovieran el respeto y ayudaran a prevenir los conflictos desde la pedagogía y el encuentro ciudadano”, señaló.

El consejero para la Convivencia, Manuel Díaz, resaltó que las estrategias desarrolladas “tuvieron como eje central a las personas y sus emociones, llevando mensajes de escucha, reconciliación y construcción colectiva de paz a distintos sectores del departamento”.

El alcalde de Juan de Acosta, Carlos Fidel Higgins, agradeció a la Gobernación del Atlántico por escoger al municipio como sede del cierre, destacando que “este tipo de espacios fortalecen la unión familiar, el sentido de pertenencia y la convivencia en la comunidad”.

Durante 2025, la Secretaría de Interior, a través de la Consejería para la Convivencia adelantó acciones en los municipios del Atlántico dirigidas a niños, jóvenes, mujeres, familias y adultos mayores, mediante programas de formación, prevención de violencias, fortalecimiento del liderazgo comunitario y manejo de emociones.