Hasta este viernes 26 de diciembre estará habilitada la plataforma de pagos para quienes deseen adelantar el trámite de pasaporte con citas programadas hasta el próximo 30 de diciembre.

Por esta razón, la Gobernación del Atlántico hizo un llamado especial a las personas que planean viajar durante la temporada de fin de año para que aprovechen este plazo y realicen el trámite de manera oportuna.

La administración departamental advierte que, una vez cerrada esta fecha, no se habilitarán nuevos pagos hasta que se realicen los ajustes correspondientes a los nuevos valores de los Impuestos Departamentales y del Timbre Nacional, así como la actualización de la página web y la implementación por parte del operador. Este proceso se surtirá de cara al año 2026.

Asimismo, las personas que ya realizaron el primer pago, pero no han agendado su cita, para que tengan en cuenta que dicho pago no tendrá validez para el año 2026, debido al cambio en las tarifas. En estos casos, los ciudadanos deberán solicitar la devolución del dinero, siguiendo los canales oficiales establecidos.

Adicionalmente, invita a los ciudadanos que tengan previsto viajar al exterior a revisar con antelación el estado de su pasaporte, verificar que el documento no presente desprendimientos y cuente con una vigencia mínima superior a seis meses antes de su vencimiento.

“De no cumplirse estas condiciones, las aerolíneas y las autoridades de Migración podrían negar el abordaje o la salida del país, en cumplimiento de normativas internacionales”, advierte la oficina de pasaportes.

Reitera además su compromiso de brindar información clara y oportuna, e invita a la ciudadanía a realizar sus trámites con tiempo para evitar contratiempos durante la temporada de fin de año.