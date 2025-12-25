Mientras miles de familias se reunían alrededor de la mesa en Nochebuena y Navidad, más de 183 mil hombres y mujeres de la Policía Nacional permanecieron en las calles, carreteras y barrios del país para garantizar celebraciones en calma. El resultado, según el balance oficial del plan “Navidad con Propósito”, deja cifras alentadoras en materia de seguridad, protección de la vida y convivencia ciudadana.

Durante diciembre, el homicidio registró una reducción del 8 %, lo que se traduce en 78 vidas salvadas frente al mismo periodo del año anterior. Ciudades como Bogotá, Barranquilla, Pereira, Santa Marta y Valledupar lideraron esta disminución. Solo durante la celebración de Navidad se presentaron 48 hechos con afectación a la vida, un 20 % menos que en 2024, evitando la pérdida de 12 personas.

El trabajo preventivo también se reflejó en la reducción de lesiones personales, que en el acumulado del mes bajaron un 21 %, con 1.413 casos menos. En paralelo, las patrullas de vigilancia atendieron más de 16.200 requerimientos ciudadanos en las 4.601 zonas de atención desplegadas en todo el país.

Golpes a la delincuencia

Los controles y operativos realizados desde el 1 de diciembre permitieron la captura de 5.953 personas, un promedio de 248 por día. Entre ellas, 269 por homicidio y 544 por porte ilegal de armas.

Además, se incautaron 749 armas de fuego durante el mes y 1.399 armas cortopunzantes solo el 24 de diciembre, evitando hechos que pudieron terminar en tragedia.

Infancia bajo protección

La Navidad también tuvo un enfoque especial en la niñez. El Día de Navidad se realizaron 70 actividades de prevención para proteger a niños, niñas y adolescentes, con 10 comparendos por conductas que afectaban su integridad.

En todo diciembre se desarrollaron más de 21.500 acciones preventivas, se impusieron 285 comparendos y se logró el restablecimiento de derechos de 304 menores, muchos de ellos por abandono, mendicidad o evasión del hogar.

Movilidad y seguridad vial

En las vías del país se movilizaron 911.304 vehículos durante Navidad. Aunque se registraron 25 accidentes con 30 personas lesionadas y 4 fallecidas, la cifra representa una reducción del 20 % en muertes frente al año anterior.

Los controles dejaron 45 comparendos, principalmente por embriaguez, exceso de velocidad y sobrecupo. En el balance de diciembre, las muertes por siniestros viales bajaron un 8 %, con 43 fallecidos menos.

Convivencia y tranquilidad

La línea 123 recibió 30.326 llamadas durante la celebración, muchas por uso indebido de pólvora y perturbación de la tranquilidad. Aunque se priorizó la mediación, fue necesario imponer 398 comparendos por riñas, además de sanciones por ruidos molestos y afectación a la convivencia.

Menos violencia intrafamiliar

Uno de los resultados más destacados fue la reducción del 30 % en casos de violencia intrafamiliar y del 50 % en feminicidios, cifras que las autoridades atribuyen al trabajo de la Patrulla Púrpura. En diciembre se realizaron más de 8.100 acompañamientos policiales y casi 3.000 campañas preventivas, impactando a más de 65 mil ciudadanos.

Turismo, licor y pólvora

En zonas turísticas se ejecutaron 15.512 actividades de prevención, garantizando seguridad a visitantes y residentes. Frente al licor adulterado, los controles permitieron desmantelar dos alambiques, capturar 15 personas e incautar 9.758 botellas, mientras que el Instituto Nacional de Salud reportó solo dos casos de intoxicación en diciembre.

En cuanto a pólvora, se adelantaron más de 15.400 operativos, con la incautación de 9,6 toneladas y el cierre de una fábrica ilegal. Sin embargo, las autoridades alertaron por un incremento del 3 % en lesionados, con 17 casos más, reiterando el llamado al uso responsable y, de ser posible, a no usarla.

Un llamado a cerrar el año en paz

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la vida y la convivencia, e invitó a la ciudadanía a mantener comportamientos responsables durante el cierre del año.

“Celebrar en paz también es una forma de cuidarnos entre todos”, fue el mensaje que acompañó este balance de una Navidad que, pese a los retos, dejó más tranquilidad que violencia en el país.