El fortalecimiento de la seguridad eléctrica en los barrios y la construcción de soluciones sostenibles en materia de energía fueron el eje de un encuentro que reunió a más de 200 líderes comunitarios de Cartagena, quienes participaron en una jornada de formación orientada a mejorar la gestión del riesgo y promover alternativas de acceso responsable al servicio eléctrico.

La actividad permitió consolidar el trabajo articulado entre Afinia, filial del Grupo EPM, la Administración Distrital y organizaciones comunitarias, con el propósito de avanzar en la reducción de riesgos eléctricos y abrir nuevas oportunidades de normalización del servicio de energía en sectores históricamente vulnerables de la ciudad, a través del diálogo y la planificación territorial.

Durante la jornada, representantes de la Secretaría General del Distrito, el Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y el Caribe (IDACCC), la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres (OAGRD) y la Escuela Taller Cartagena de Indias coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo interinstitucional para generar entornos más seguros y resilientes en los barrios.

En este espacio, Afinia presentó los avances en prevención del riesgo eléctrico y socializó el modelo Energía a la Medida, una modalidad de energía prepago que busca fomentar el uso eficiente del servicio, el control del consumo y el ahorro en los hogares.

Asimismo, se destacó el rol de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y los Comités Barriales de Emergencia (COMBAS) como aliados estratégicos en la gestión del riesgo en los territorios.

En representación del alcalde Dumek Turbay Paz, la secretaria General del Distrito, María Patricia Porras Mendoza, señaló que la Administración Distrital mantiene como prioridad el cumplimiento de los compromisos con las comunidades y la búsqueda de soluciones estructurales.

Indicó que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que será presentado al Concejo Distrital el 1 de junio de 2026, permitirá revisar la situación urbanística de varios barrios y facilitar la formulación de nuevos proyectos de normalización energética.

La funcionaria explicó que el POT abre la posibilidad de reevaluar sectores que actualmente figuran como zonas de riesgo, pero donde ya se han desarrollado obras de mitigación y consolidación del suelo, lo que contribuiría a mejorar las condiciones de vida y el acceso a servicios públicos.

Por su parte, el gerente general de Afinia, Ricardo José Arango Restrepo, resaltó que el avance hacia un servicio de energía más seguro y sostenible depende de la corresponsabilidad entre la empresa, las autoridades y la ciudadanía, y del fortalecimiento del diálogo permanente con las comunidades.

Durante el panel sobre innovación energética, el director del IDACCC, Geverson Ortiz Soto, destacó que la cultura ciudadana es un componente esencial para mejorar la relación entre la empresa prestadora del servicio y los usuarios, señalando la importancia del conocimiento de derechos y deberes y del cuidado de la infraestructura eléctrica.

En el mismo espacio, el líder comunal Mario Cioní compartió su experiencia positiva con el modelo de energía prepago, señalando que ha permitido a muchas familias ejercer un mayor control sobre su consumo.

A su vez, la directora ejecutiva de Fenalco Bolívar, Mónica Fadul, destacó que este tipo de esquemas son comunes en países desarrollados y contribuyen a una relación más eficiente entre los usuarios y el servicio.

El encuentro también sirvió para visibilizar experiencias comunitarias en innovación energética y fortalecer los procesos de formación en los territorios.

La capacitación fue certificada por Afinia y la Escuela de Gobierno y Liderazgo del Distrito de Cartagena, como parte de una apuesta por soluciones de largo plazo en materia de energía y gestión del riesgo.