La empresa Triple A anunció que para los días 24 y 31 de diciembre del presente año los horarios para la recolección de residuos ordinarios tendrán modificaciones en el turno nocturno.

A través de un comunicado Triple A dio a conocer los cambios que se realizarán con el fin de garantizar la continuidad del servicio durante las festividades, optimizar la atención en los sectores residenciales y contribuir a la seguridad vial y ciudadana, al evitar el tránsito de vehículos de recolección en los momentos de mayor movilidad y actividades propias de la temporada.

En ese sentido, para la recolección recolección de residuos ordinarios será a partir de las 03:00 p.m. en los siguientes sectores del distrito de Barranquilla y municipios donde Triple A presta el servicio de aseo:

Barranquilla: José A. Galán, La Magdalena, Las Palmas, San Nicolás, Chiquinquirá, Rosario, Abajo, Av. Norte Vía 40, El Centro, Chinquirá, San Roque, Villanueva, Campo Alegre, Ciudad Jardín, El Poblado, La Cumbre, Los Alpes, Los Nogales, Nuevo Horizonte, Granadillo, La Campiña, B/Esperanza, C. de Villate, El Valle, Pumarejo, La Florida, Las Colinas, Las Mercedes, Las Terrazas, Los Jobos, Mequejo, Mercedes Sur, Olaya, Carlos Meisel, El Silencio, La Libertad, Nueva Colombia, San Felipe, Nueva Granada, La Sierra, La Ceiba, Los Andes, Lucero, Santo Domingo, La Victoria, Los Continentes, Loma Fresca, Los Pinos, San Isidro, Atlántico, Montes, Alfonso López, San José, El Carmen, Cevillar, La Alboraya, El Campito, La Unión, Boyacá, Altos del Prado, El Porvenir, América, Colombia, El Prado, El Limón, Tayrona, Universal, Villa Santos y Villate.

Galapa: Arriba, Camino Nuevo a Paluato, Centro, El Carmen, El Libertador, El Mohán, La Florida, Las Margaritas, Las Mercedes, Paraíso, Salón Azul, San Luis, San Martín, San Roque y 12 de Septiembre.

Puerto Colombia: 7 de Agosto, Bajito, Centro 2, Costa Azul, El Ancla, El Carmen, La Aurora, La Risota, La Rosita, Las Américas, Loma Fresca, Margarita, Loma de Oro, Norte, Pastrana, Punta Brava, Punta Roca, San Carlos, Silencio, Victoria, Altos de Pradomar, Miramar, Pradomar, Solimar, Urb. Mar Azul, Costa Azul, Corzo y Contrymar.

Sabanalarga: Caldas, Cascajalito, Centro, Las Américas, Las Colinas, Las Ferias, Pradito, Puerto Amor, San Antonio, Santander, Villa Aspro, Zona Industrial, San José, Getsemaní, J. Villa, La Unión, Las Quintas, Paraíso, Sabanita, Sabana y Evaristo Sourdis 3ª Etapa.

Para conocer los mapas y revisar en vivo las rutas puede ingresar al siguiente link: https://www.aaa.com.co/triple-a-realizara-cambios-en-los-horarios-de-prestacion-del-servicio-de-aseo-el-24-y-31-de-diciembre/