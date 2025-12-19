Representantes de Air-e Intervenida realizaron una mesa de trabajo con la comunidad del corregimiento de Pendales, en la zona rural de Luruaco, con el objetivo de dialogar sobre la prestación del servicio de energía y atender las principales necesidades del sector.

El encuentro se llevó a cabo en la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen y fue convocado por Steven Rafael Cabeza, integrante de la comunidad. A la jornada asistieron el Agente Especial de Air-e Intervenida y directivos de la compañía.

Durante el espacio, los habitantes manifestaron su preocupación por el estado de algunos postes y redes eléctricas. Frente a esta situación, la empresa programó para este viernes 19 de diciembre una visita técnica por diferentes sectores del corregimiento, con el fin de evaluar las condiciones y priorizar las acciones que deben ejecutarse con mayor prontitud.

En la mesa de trabajo también se abordó la importancia de mantener el pago oportuno del servicio y el rol de la comunidad en el trabajo articulado con la empresa para mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico.

Air-e Intervenida reiteró que el diálogo directo con las comunidades y la presencia en el territorio son “claves para construir soluciones conjuntas que permitan avanzar hacia un servicio de energía más equitativo, con mayor estabilidad y mejores condiciones para los usuarios”.