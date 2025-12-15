Al margen de los escasos avances en el megaproyecto del canal del Dique, bajo la responsabilidad del Gobierno nacional, lo que sí se mantiene en marcha por parte de la Gobernación es el proceso de transformación del sur del Atlántico, tras las afectaciones por la tragedia del desbordamiento hace 15 años.

La emergencia por la ruptura se originó el 30 de noviembre de 2010 y la brecha de 240 metros —por donde entraba un volumen de agua equivalente al caudal del río Sinú— finalmente se cerró el 25 de enero de 2011.

Desde entonces, en esta subregión del departamento, las administraciones de Eduardo Verano (hoy nuevamente en la tarea), José Antonio Segebre y Elsa Noguera iniciaron un plan para la recuperación de Santa Lucía, Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Repelón y Suan.

De acuerdo con la Gobernación del Atlántico, la reconstrucción del sur ha permitido mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, generando nuevas oportunidades para mitigar el efecto del desastre.

Hasta 2019, invirtieron un total de 1,4 billones de pesos en infraestructura y proyectos sociales, según los datos oficiales, reportando mejoras en el acceso a servicios públicos, reactivación económica y agropecuaria, y la construcción y dotación de plazas y parques.

Resaltan obras de control de erosión en la margen derecha del canal del Dique, estadios de béisbol de Manatí y Repelón, canchas múltiples, casas de cultura, así como 52.466 millones de pesos en intervenciones en infraestructura hospitalaria.

Pero, ¿qué pasó a partir de 2019 hasta la fecha? “El plan de recuperación es permanente”, dice la secretaria de Planeación departamental, Cecilia Arango, a EL HERALDO.

“Está la zona que la llaman ‘la nueva Manatí’, donde está incluido un grupo de obras, que incluye el estadio, el parque, la casa de la cultura, viviendas, es un corredor institucional. Que ahora lo va a iluminar todo el gobernador (Eduardo Verano), o sea la entrada y te lleva hasta la vía a Carreto con iluminación solar”, expresa la funcionaria.

Antes, la administración de Elsa Noguera ya había trazado un plan de recuperación del espacio público.

Arango precisa que, en el ‘Plan Atlántico para el Mundo’ (2024-2027), proyectaron una inversión histórica de 7,3 billones de pesos. En 2024 ejecutaron más de un billón, y en 2025 se destinaron 2,1 billones.

Atienden a la comunidad

Gobernación indicó que llevará mejoramiento de viviendas junto con la Alcaldía después de la publicación de requisitos.

Ante las preocupaciones que manifestaron los pobladores de Campo de la Cruz y Santa Lucía, a través de EL HERALDO, sobre el deterioro de las casas palafíticas entregadas en 2013 con el apoyo del Fondo Adaptación, y la necesidad de proyectos productivos, respectivamente, la Gobernación atiende el llamado de los habitantes.

Por medio de la Subsecretaría de Vivienda, que hace parte de la dependencia de Infraestructura departamental, anuncian que abrirán la convocatoria conjunta para que los campocruceños entren en el cronograma de 2026 del programa de mejoramiento de viviendas.

Según explica Cecilia Arango, será una gestión coordinada con la Alcaldía de Campo de la Cruz y un diálogo con la comunidad a la que se amerita priorizar.

“¿Cómo es el proceso? Hacen una valoración de la casa para ver si clasifica dentro de las casas que deben ser beneficiadas. Entonces, hay posibilidades, porque hay una oferta por parte de la Gobernación para atender y específicamente en Campo de la Cruz no se ha iniciado. ‘Mi Casa Bacana’ 2026 va para Campo de la Cruz”, dice.

Cecilia Arango, secretaria de Planeación departamental.

Distrito de riego

Con respecto al distrito de riego mencionado por los habitantes de Santa Lucía, la secretaria de Desarrollo Económico del departamento, Marisabella Romero, señala que se encuentra operando este sistema en beneficio de 2.016 hectáreas.

“Hoy ese distrito de riego está en fase 2. ¿Qué es fase 2? Un distrito que ha pasado de algunas inversiones atendiendo específicamente lo que requiere. Entre el año 2024 y 2025 le hicimos una inversión de 4 mil millones de pesos”, cuenta la funcionaria.

Romero Sanjuán sostiene que hay una operación continua por parte de la Gobernación del Atlántico anualizada y garantizada por estos cuatro años, con el operador Funrural, lo que ha permitido agronegocio con palma, limón y plátano en Repelón, y plátano en Santa Lucía.

La licitación del Malecón de Suan está lista

Entre las nuevas obras están el corredor gastronómico de Baranoa, el megaparque y recinto ferial de Sabanalarga, la plaza de Manatí y el Malecón Bicentenario de Suan.

Precisamente sobre este último proyecto, EL HERALDO conoció detalles. El pasado 28 de noviembre se cerró el proceso de licitación para su construcción, gerenciado por Puerta de Oro, con una cuantía a contratar de $12.784 millones.

Tras verificar el desarrollo del trámite, el Comité Evaluador recomendó contratar a Unión Temporal Malecón Bicentenario, integrada por Gallardo’s & Asociados S.A., con un porcentaje de participación del 90 %, y Equipos y Maquinarias Almaro S.A.S. (10 %). La decisión se publicó el 12 de diciembre. Hay concursos abiertos para obras de la Uniatlántico sede Centro y sede norte, construcción de la plaza de Juan de Acosta, y “construcción y/o reconstrucción de urbanismo” en otros municipios.