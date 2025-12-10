La Universidad del Norte de Barranquilla se consolidó como la quinta mejor institución de Colombia entre las 39 universidades nacionales que fueron evaluadas por el Ranking Times Higher Education Latinoamérica 2026.

Según el estudio realizado, esta institución alcanzó un puntaje total de 26.6 en una escala que mide cinco pilares como la investigación, enseñanza, calidad de la investigación, internacionalización e industria.

Para Javier Páez, vicerrector de Investigación, este reconocimiento refleja el avance constante de la institución en dimensiones clave evaluadas por el ranking, especialmente aquellas relacionadas con la investigación.

“Esta apuesta se evidencia en la capacidad de los investigadores para publicar en revistas de mayor impacto global: el 75% de los artículos se ubican en categorías Q1 y Q2, y muchos de ellos incluso alcanzan publicaciones del top 10 mundial. Ese posicionamiento impulsa la visibilidad internacional de la universidad y, con ello, el incremento en citaciones, un indicador que demuestra la calidad e impacto real del trabajo científico”, dijo

De esta manera, la universidad también logró un salto significativo en el listado regional: subió 57 puestos, al pasar del rango 100 en la edición anterior al puesto 43 de Latinoamérica en 2026. En el contexto nacional,

A nivel regional, el ranking fue dominado por instituciones como la Universidad de São Paulo, la Universidad de Campinas y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que ocuparon los primeros lugares.

Por otro lado, Uninorte tuvo un desempeño destacado en el Ranking QS Latinoamérica y el Caribe 2026, donde se consolidó entre las 10 mejores universidades de Colombia, ocupando el octavo lugar nacional y el puesto 58 entre 492 instituciones evaluadas en 26 países.

Igualmente ratificó su sello de excelencia académica en Saber Pro 2024, posicionándose nuevamente dentro del top 10 y la primera en la región Caribe.