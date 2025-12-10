En 12 meses de operación, la plataforma Panorama Urbano, diseñada para agilizar y modernizar las solicitudes de planeación territorial en el Distrito de Barranquilla, logró realizar 131.084 trámites digitales, adicionales a los que se reciben por la ventanilla única.

Con respecto a esto, el alcalde Alejandro Char resaltó que esta es una cifra histórica que confirma la transformación del servicio hacia un modelo más ágil, accesible y eficiente.

“Hoy los barranquilleros tienen un servicio más rápido y mucho más amable. Panorama Urbano demuestra que la innovación digital mejora la experiencia del ciudadano y hace que cada trámite sea más sencillo”, aseguró el alcalde Alejandro Char.

Aseguró que: “gracias a esta herramienta, miles de ciudadanos han podido gestionar certificados y consultas sin filas, sin traslados y en menos tiempo, reduciendo tiempos de espera y eliminando trámites presenciales que antes representaban largas jornadas y costos adicionales”.

Por otro lado, la Administración distrital informó que esta plataforma está a disposición de la ciudadanía las 24 horas