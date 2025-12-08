El puente festivo de las Velitas dio inicio, de manera oficial, a la temporada decembrina. Por esta razón, el transporte terrestre y aéreo ha puesto en marcha un robusto plan para atender un incremento en la demanda de despachos a diversos puntos del país.

Desde la Terminal de Transporte de Barranquilla se espera la movilización de cerca de 767 mil viajeros entre el 10 de diciembre y el 15 de enero, considerado como el periodo de mayor dinamismo por las celebraciones de Navidad y Fin de Año.

“Este fin de semana marca el inicio oficial del flujo de viajeros que se movilizan hacia distintos destinos del país para celebrar la temporada decembrina y de inicio de año. Por este motivo, la Terminal ha dispuesto todo su personal operativo para garantizar una atención oportuna, segura y eficiente”, aseguró Jorge Camargo, gerente de la Terminal.

En ese sentido, indicó que se espera un incremento del 2 % en los despachos, teniendo en cuenta que esperan realizar alrededor de 24 mil en toda la temporada. También agregó que se ha reforzado la operación en rutas hacia los destinos más apetecidos por los usuarios.

“Los destinos preferidos por los usuarios en esta época continúan siendo Cartagena, Santa Marta, Maicao, Valledupar y Montería, debido a su relevancia turística y familiar, por lo que reforzamos la operación en estas rutas y las medidas de seguridad”, recalcó.

Desde la compañía Expreso Brasilia se dio a conocer que ha dispuesto la totalidad de su parque automotor para fortalecer la operación en esta época del año.

“Para afrontar el reto logístico de movilizar a tantos pasajeros, hemos desplegado un plan que involucra más de 400 buses interdepartamentales y 100 vehículos de Servicio Especial, todos monitoreados 24/7 desde una central de operaciones dotada con tecnología de punta”, resaltó Alfredo De León, gerente de la compañía.

Además, expuso que “la modernización de la flota y los sistemas operativos es una estrategia clave para asegurar un viaje seguro a nuestros clientes. Todos los vehículos cuentan con un avanzado sistema de purificación de aire, que garantiza un ambiente fresco y saludable entre los desplazamientos por las diferentes ciudades”.

Y agregó que “estamos ofreciendo nuevas rutas hacia el Eje Cafetero, Bucaramanga y Cali por la alta afluencia de pasajeros”.

Movilización por aire

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil anunciaron que entre el 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026 se proyecta la movilización de 7.4 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, lo que convierte este periodo en una de las temporadas exigentes de los últimos años.

Algunos picos operativos diarios podrían alcanzar los 127.000 pasajeros nacionales y más de 73.000 internacionales.

Además, los destinos con mayor afluencia son San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín–Rionegro, Cali y Leticia, en rutas nacionales.

De esta manera, hay expectativa también desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz, que opera para la ciudad de Barranquilla, debido a que se espera una ocupación del 90 % en las distintas frecuencias. Se espera la movilización de 360 mil personas a través de esta terminal aérea durante la temporada.

Controles de seguridad

La Superintendencia de Transporte dio a conocer que se adelantarán diferentes operativos de inspección a los vehículos terrestres para verificar que la documentación y condiciones técnico-mecánicas se encuentren al 100 %.

A su vez, la entidad desplegará una campaña contra el pregoneo, con el fin de evitar que personas inescrupulosas engañen a los viajeros y los expongan a riesgos.

En esa misma línea, la principal recomendación para los viajeros es comprar sus tiquetes con anticipación a través de los canales virtuales.

“Comprar tiquetes por las páginas oficiales no solo asegura el cupo en la ruta y horario deseados, sino que también contribuye a una mejor organización de la operación y el transporte legal desde terminales y puntos autorizados”, expuso la entidad.

Es de anotar que para esta temporada el Gobierno reafirmó su coordinación con aeropuertos, aerolíneas, Migración Colombia y el sistema de control del tráfico aéreo para garantizar operaciones seguras y fluidas.

Acompañamiento del Ministerio de Transporte a los viajeros

Cerca de 957.736 viajeros se han movilizado durante el puente festivo de Velitas, de acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Transporte.

De acuerdo con la ministra María Fernanda Rojas, se trata de una cifra relevante que ha conllevado a la activación de controles en las vías, terminales terrestres y terminales aéreas.

“Entramos a una temporada histórica. Nuestra prioridad es la seguridad aérea, el servicio al pasajero y la información clara. Estamos preparados y coordinados para que los colombianos viajen tranquilos, bien informados y con acompañamiento permanente del Estado”, dijo.

Además, extendió las siguientes recomendaciones para viajar por tierra: “Llegar con antelación a la terminal, portar la cédula de ciudadanía, y, para menores de 0 a 7 años, presentar registro civil; en caso de viajar con mascota, verificar previamente las políticas de transporte de la empresa operadora y comprar únicamente en taquillas autorizadas”.

Para aquellos que se movilizan por los aeropuertos del país, la funcionaria sugirió “verificar el estado del vuelo antes de desplazarse hacia el aeropuerto; llegar mínimo dos horas antes para vuelos nacionales y 3 horas antes para vuelos internacionales”.