Bajo el concepto ‘Macondo Surrealista’, la Gobernación del Atlántico presentó un espacio que exalta el trabajo manual, la memoria creativa y la estética Caribe en Expoartesanías 2025. La propuesta reúne técnicas, fibras naturales y procesos que representan la riqueza artesanal del departamento.

La primera gestora social del Atlántico, Liliana Borrero, destacó la importancia de esta participación.

“Estoy muy emocionada porque este año el Atlántico llega a Expoartesanías con un talento que de verdad enamora. Verlos crecer, comprometerse y perfeccionar su oficio ha sido un regalo maravilloso y hoy abrirles esta vitrina nacional es un orgullo inmenso. El Atlántico tiene manos que inspiran, y en Expoartesanías vamos a demostrarlo”, expresó.

Este año destaca una colección navideña innovadora, construida a partir de un mix de técnicas como tejeduría en hilo, trabajo en madera, piezas en iraca y otras fibras tradicionales. La apuesta está en productos pensados para el uso diario, diseñados para que los hogares lleven un toque auténtico de la artesanía del Atlántico durante todo el año.

El estand contará con unidades productivas que hacen parte del programa Sello Artesanal, proyecto que ofrece asistencia técnica y acompañamiento creativo. Por primera vez dentro del marco del programa, siete unidades productivas viajan a Bogotá para exhibir sus piezas en esta feria nacional, resultado de un proceso de formación que busca convertir la artesanía en una actividad sostenible y económicamente digna.

“Macondo Surrealista” ha sido diseñado de la mano de la primera gestora social del Atlántico, Liliana Borrero, como una pieza única que reúne, armoniza y visibiliza las distintas técnicas trabajadas en la región. El diseño del estand refleja la diversidad creativa del departamento, y se convierte en un reconocimiento directo al oficio manual y a quienes lo preservan.

Las siete unidades seleccionadas pertenecen al programa Sello Artesanal y fueron escogidas por su buen desempeño, formación y compromiso. Participan artesanos de Tubará, Soledad, Puerto Colombia, Barranquilla, Sabanalarga, entre otros, con técnicas como tejeduría en fique, trabajo en totumo, joyería en alambrismo, madera y juguetería. Además, se suman otros siete emprendedores vinculados a proyectos liderados por la primera gestora social, conformando una delegación integral y representativa.

En la selección, las mujeres tienen un papel protagónico: seis de las siete unidades del Sello Artesanal están lideradas por mujeres. Dentro del sector artesanal del Atlántico, las mujeres son mayoría y han encontrado en el oficio una actividad económica principal y una forma sostenible de desarrollo.