El Instituto de Tránsito de Soledad lanzó este viernes su campaña de seguridad vial ‘Navidad Segura’, que busca reducir los índices de siniestralidad durante esta temporada decembrina.

Según Santander Donado, director del ente, la iniciativa promueve, a través de charlas pedagógicas, hábitos responsables como portar los documentos al día, revisar el estado del vehículo y contar con el kit de prevención vial.

“Nuestro compromiso con la seguridad vial se fortalece con cada acción, cada control y cada conductor que hoy decide moverse con responsabilidad. Recuerda, conducir con responsabilidad es el mejor regalo que le podemos dar a nuestras familias y a toda Soledad”, declaró.

Añadió que se realizarán actividades de control en las terminales aérea y terrestre, así como en la vía para acompañar a los viajeros.

Estas actividades también se extenderán durante todo el mes de diciembre en diferentes puntos del municipio como la calle 30.

En ese sentido, los conductores que se movilizaban a la altura de la calle 30, afirmaron que esta es una campaña que beneficia a todos los conductores.

“Nos dieron una charla muy enriquecedora, reforzamos los conocimientos y compromisos que debemos tener en la vía, participé, me gané un botiquín y un extintor en la actividad”, afirmó Enrique Esmeral, quien se desplazaba en un vehículo de servicio público.

Además, la estrategia del Tránsito de Soledad realizó la entrega de equipos botiquines y extintores para los kits de carretera de los usuarios.