Barranquilla dio este viernes un paso decisivo para consolidarse como ciudad de conectividad aérea del Caribe colombiano con la entrada en operación de cuatro nuevas rutas de Satena hacia Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica, las cuales que se incorporan de manera escalonada entre el 5 y el 7 de diciembre.

El mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena, celebró este logro como un capítulo histórico para la aerolínea.

“Es la primera vez que Satena monta un hub específico para conectar toda la región Caribe. Estamos aquí para quedarnos y para dinamizar la conectividad desde La Guajira hasta el Golfo de Morrosquillo. Esta expansión es desarrollo, eficiencia en tiempos, educación, salud y turismo para miles de personas”, dijo Zuluaga.

El presidente recordó con emoción su paso por Barranquilla hace 23 años como oficial de la Fuerza Aeroespacial, y destacó el progreso visible de la ciudad. “Lo que se ha construido aquí es maravilloso. Satena llega a una ciudad que crece, que se proyecta, y que hoy nos abre sus puertas”.

Jorge Portilla, agente comercial de la aerolínea, destacó el respaldo de las autoridades y el papel determinante de Barranquilla en esta expansión.

“Actualmente, la ciudad se consolida como el nuevo hub estratégico de SATENA. Desde aquí conectaremos con Montería, Valledupar, Bucaramanga, Aguachica, Cúcuta, Medellín, Riohacha y otros destinos proyectados. Esto genera empleo, turismo, comercio y desarrollo para toda la región”, destacó Portilla.

Desde la Aerocivil, el director regional Carlos Rodríguez, indicó que este hub representa más que nuevas frecuencias aéreas.

“Es un puente hacia los sueños, el progreso y la integración regional. Estamos agradecidos con quienes creyeron en esta apuesta que impulsa el turismo, el intercambio cultural y la movilidad que tanto necesitaba el Caribe”, manifestó Rodríguez.

Por su parte, la gerente de ciudad de Barranquilla, Ana María Aljure, fue enfática al resaltar el impacto económico que se generará para el Distrito.

“Barranquilla ahora es un destino turístico por excelencia, con Malecón, Mallorquín, Puerto Mocho, 320 parques y el Carnaval a la vuelta de la esquina. Antes muchos debían pasar por Bogotá para llegar aquí; hoy somos el hub Caribe. Desde estas rutas podremos conectar con Miami, Panamá y soñamos con un vuelo directo a Madrid”.

Aljure explicó que la llegada de nuevas rutas fortalece un círculo virtuoso: más visitantes, más comercio, más empleo y una industria turística que ya genera 146.000 puestos de trabajo.

Para Jaime Alfaro, subsecretario de Turismo del departamento, este avance cambia la dinámica económica de toda la región.

“No es solo un vuelo. Es tiempo recuperado, competitividad para empresarios, oportunidades en turismo de salud y compras, y un puente directo con Santander, un mercado clave para nosotros”, aseguró.

Farelo destacó además que recuperar esta conectividad era una deuda histórica con la región Caribe.

Las rutas

Las nuevas rutas se operarán con aeronaves ATR-72, de fabricación franco-italiana, reconocidas por su eficiencia y confort, ideales para trayectos de mediana distancia y tránsito regional.

Este paso, coincidieron las autoridades, permitirá que más ciudadanos se muevan de manera rápida y directa, dejando atrás viajes terrestres de horas y escalas innecesarias.

Cabe precisar que Con esta expansión, Barranquilla no solo suma rutas: se ratifica como el epicentro aeronáutico del Caribe, el punto donde convergen las oportunidades del norte del país y la puerta de entrada a una región que sigue creciendo y soñando en grande.