El Sena Regional Atlántico llevó a cabo la ceremonia de certificación de 320 aprendices del Centro de Comercio y Servicios, un grupo que culminó su etapa formativa y ahora se prepara para integrarse al mercado laboral con nuevas habilidades y competencias.

El acto reunió a familias, instructores y directivos en una jornada que destacó el esfuerzo y la disciplina de los graduados.

La ceremonia reconoció el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los nuevos técnicos y tecnólogos que ahora fortalecen los sectores productivos del departamento.

Los graduados recibieron certificación en áreas clave para el desarrollo empresarial, entre ellas gestión administrativa, contabilidad, comercio, servicio al cliente, turismo y mercadeo. Con estas competencias, el Sena continúa aportando talento calificado que responde a las necesidades del mercado laboral.

Natali Romero, subdirectora del Centro de Comercio y Servicios, destacó el impacto de esta promoción en el tejido productivo.

“Estamos felices porque logramos certificar más de 300 aprendices en diferentes niveles técnicos y tecnológicos, que no terminan su proceso aquí, sino que inician una nueva etapa en el campo laboral. Además, tendrán la oportunidad de continuar su cadena de formación gracias a los convenios que tenemos con universidades”, dijo Romero.

El proceso formativo también dejó huellas personales en los aprendices. Carolina Brochero, del programa Atención Integral al Cliente, expresó su gratitud:“Estoy muy agradecida con el Sena porque esto es una oportunidad magnífica. Me ayudó a salir adelante y a ser más abierta. Ha sido una puerta que se ha abierto en mi vida”.

Asimismo, la aprendiz Mirleinys Barros manifestó su orgullo por la oportunidad brindada.

“Me siento muy feliz por haber obtenido este logro, fue un año de mucho esfuerzo y mucho aprendizaje. Gracias al SENA, a los directivos, a mis instructores”, expresó Barros.

Con esta nueva cohorte de graduados, la Regional Atlántico reafirma su compromiso con la formación de calidad, la inclusión y el impulso al talento que transforma vidas y fortalece el desarrollo empresarial y social del departamento.