Hasta los estrados judiciales ha escalado la crisis que se ha generado en la Universidad del Atlántico por la decisión del Consejo Superior de designar a Leyton Barrios Torres como rector para el periodo 2025-2029, lo cual desencadenó un cese de actividades de la comunidad estudiantil desde hace un mes.

En las últimas horas se conoció una nueva demanda de nulidad electoral que fue presentada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, que se suma a la presentada previamente por el gobernador Eduardo Verano ante una serie de irregularidades detectadas en la hoja de vida de Barrios.

La nueva acción judicial fue radicada por Pedro Hernández Castillo, representante legal de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), a través de la cual se solicita la nulidad del acto de designación, así como se deje sin efecto las actuaciones administrativas surtidas por Barrios Torres.

A eso se suma una petición para que se adelante un nuevo proceso de designación que “se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y estatutarias vigentes”.

De acuerdo con el líder sindical, la designación de Barrios Torres se dio sin cumplir los requisitos exigidos por la ley, por lo que se está vulnerando el debido proceso.

En esta demanda de nulidad también se contempló una solicitud de medida cautelar, consistente en la suspensión provisional del acuerdo expedido por el Consejo Superior para el correspondiente nombramiento.

“La urgencia de la medida se sustenta en que la continuidad en la ejecución del acto acusado genera un riesgo grave y cierto para la estabilidad jurídica de la IES, pues el rector designado comienza a desplegar actos administrativos propios de su cargo que, en caso de declararse la nulidad del nombramiento, carecerían de validez y producirían un efecto cascada de inseguridad jurídica”, se lee en el documento.

Más acciones judiciales

Por su parte, el ciudadano Wilton Molina elevó una solicitud al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico para que dé cumplimiento al artículo 5 de la ley 190 de 1995 en este caso.

Es de anotar que dicho artículo establece que “en caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción”.

De acuerdo con lo expuesto por Molina, “está demostrado que el señor Leyton Barrios Torres no cumple con los requisitos para ejercer el cargo, por lo tanto nos encontramos en presencia de un acto objeto de revocatoria del nombramiento”.

Puso de presente que la mencionada norma fue expedida para combatir la corrupción y “su aplicación no requiere de pronunciamientos previos de contar con decisiones judiciales, las cuales son excesivamente largas, en sus dos instancias en el Tribunal Administrativo y Consejo de Estado”.

Avances en otros procesos

El magistrado Óscar Wilches Donado, del Tribunal Administrativo del Atlántico, se encuentra al frente de la demanda de nulidad electoral que fue presentada por el gobernador Eduardo Verano.

EL HERALDO conoció un auto que fue emitido este martes por el mencionado tribunal, a través del cual se habilita un término de cinco días para que la parte demandada se pronuncie frente a una medida cautelar de suspensión del acto de designación de Barrios Torres como rector.

La decisión de conceder este término privilegia la aplicación del artículo 233 del CPACA, cuyo propósito es “materializar la protección del derecho a la defensa” y garantizar el debido proceso, antes de emitir la decisión de fondo sobre la medida cautelar.

Una vez finalizado el mencionado plazo, Wilches Donado tendrá la responsabilidad de dar a conocer una decisión frente a la continuidad de Barrios en su cargo, mientras se resuelve la demanda de nulidad electoral.

Cabe recordar que la acción judicial fue presentada por el también presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico con el objetivo de que se decrete la nulidad del acuerdo expedido para designar a Barrios Torres como rector.

La solicitud se encuentra sustentada en una serie de irregularidades en el cumplimiento de los requisitos, confirmadas recientemente por el rechazo de la autenticidad de una certificación académica por parte de la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca.

Es de anotar que, en concepto de Verano, la rectoría de Barrios es “insostenible” en razón a la respuesta que recibió de la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca sobre la falsedad del certificado que fue adjuntado en su hoja de vida para sustentar su experiencia como docente.

“Es un mecanismo de presión”: abogado del rector Leyton Barrios

El abogado Iván Cancino, quien lidera la defensa del rector Leyton Barrios, dio un nuevo parte de tranquilidad frente a las distintas demandas que se han interpuesto en contra de la designación hecha por el Consejo Superior, siendo enfático en que la elección se cumplió de acuerdo con la normatividad vigente.

“Ya están las acciones judiciales interpuestas por el Ministerio, por el Consejo Superior y ya las autoridades tendrán que definir. Esto solamente lo veo yo como un mecanismo de presión para lograr la renuncia de una persona que fue elegida dentro del marco legal”, explicó en diálogo con EL HERALDO.

El reconocido jurista fue enfático al sostener que “si aquí lo que se trata es el que hable más duro, el que ponga más denuncias y más querellas, es algo que se sale de toda proporción, pero nosotros también estamos listos para la batalla jurídica”.

Y recalcó que “en caso de que revoquen o hagan algún acto de suspensión, obviamente que nosotros iniciaremos las acciones legales contra ellos, porque la elección fue absolutamente legal”.