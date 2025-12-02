La comunidad estudiantil de la sede El Campesino de la Institución Educativa Francisco José de Caldas, en el municipio de Baranoa, han sido beneficiados con las obras de mejoramiento adelantadas por la Gobernación del Atlántico.

En este proceso, que se adelantó en un periodo de 10 meses por parte del Consorcio Instituciones Atlántico, se realizó una inversión de $999 millones y se benefician cerca de 582 alumnos. La entrega fue hecha por la secretaria de Educación del Atlántico, Maribel Castro, quien destacó el impacto positivo para esta comunidad.

“Una edificación educativa dentro de un barrio da esperanzas y ofrece garantías de progreso. Este es el momento oportuno para creer que el Proyecto Educativo Institucional del departamento se fortalecerá, no solo con el talento humano de docentes y rectores, sino también con esta infraestructura que será su soporte para que los proyectos tengan el eco que se necesita. Esta sede está preparada para ampliar los cupos de primera infancia y seguir fortaleciendo cada vez más cupos para los niños de 3 a 5 años”, dijo.

Asimismo, la funcionaria informó que la institución educativa superó una etapa en la clasificación de las Pruebas Saber 11, pasando de la categoría D a la C, lo que indica una ruta de progreso muy favorable.

El alcalde Edison Palma, por su parte, expresó su satisfacción por la transformación total de la sede educativa, destacando que las mejoras beneficiarán a estudiantes, docentes y padres de familia, al contar con espacios más cómodos y seguros que favorecen el aprendizaje y el trabajo en un ambiente digno y apropiado.

⁠Dentro de las áreas intervenidas se destaca la cocina reconstruida, así como la sustitución de la cubierta existente y de la estructura de soporte por una cubierta en UPVC con estructura metálica en el comedor y sala de profesores, reemplazo de la cubierta del salón múltiple por cubierta en UPVC y estructura metálica.

Asimismo, se adelantó el mantenimiento de la batería sanitaria y de la red hidrosanitaria existente, la reposición de pisos en el comedor, cocina, sala de profesores y salón múltiple, la reconstrucción de 35 metros lineales del muro de cerramiento posterior y el mantenimiento general de obras locativas, incluyendo acabados y pintura de la institución.

También se cumplió el reemplazo del cielo raso, mantenimiento de puertas y ventanas en el comedor, cocina y sala de profesores; la recuperación de la red eléctrica del comedor, la cocina, la sala de profesores y el salón múltiple, así como la reconstrucción de los baños de primera infancia.