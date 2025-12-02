Sosteniendo en alto la bandera de Colombia e irrumpiendo la vía con árboles sobre la misma, el Movimiento Campesino del Atlántico adelanta una protesta en diferentes municipios del departamento como rechazo a la falta de entrega de tierras por parte de las entidades gubernamentales.

Desde las 7:00 de la mañana de este martes 2 de diciembre, distintos grupos de campesinos bloquean la vía Cordialidad, a la entrada de Repelón; el corregimiento Pital de Megua, en Baranoa, y el peaje de Sabanalarga, según informó Autopistas del Caribe a través de su cuenta de X.

#AutoCaribeInforma #EstadoDeLaVía | Movimiento campesino del Atlántico mantiene los siguientes puntos de bloqueo:

-Corregimiento de Pital de Megua, Baranoa (PR 98+750 RN 9006)

-Peaje Sabanagrande (PR 64+850 RN 2516)

De acuerdo con Humberto Currea Yepes, miembro del Comité Municipal de Reforma Agraria de Luruaco, esta manifestación se está ejecutando por tres motivos: en primera instancia, denuncian que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) —la entidad encargada de administrar, custodiar y enajenar bienes que han sido incautados al narcotráfico y al crimen organizado— no les ha entregado más tierras a los campesinos.

Por otro lado, también manifiestan su rechazo al Congreso por no “aprobar la jurisdicción agraria”, la cual califica como en demora para avalarse; y, por último, alertan que la Agencia Nacional de Tierras ha incumplido con los pactos que realizó de entregar predios.

“El pacto que se hizo hace más de seis meses era que la Agencia de Tierra iba a agilizar la entrega de tierras de unos predios en el Atlántico, pero eso no se ha cumplido”, indicó Currea a EL HERALDO.

Asimismo, recalcó que, en realidad, son muchos los campesinos del departamento que no han recibido sus terrenos.

“A la fecha de hoy, muchos campesinos no han recibido ni una hectárea de tierra debido a la a la pasividad en que se encuentra la Agencia de Tierra. Queremos que más campesinos tengan acceso a la tierra para que mejore la productividad en el departamento y en el país, así como la seguridad alimentaria, que es lo importante”, sentenció Currea.

Rezagados en pobreza

Luisa Ospino, líder de la Asociación Rural de Mujeres Productoras de Luruaco, explicó que la falta de tierra afecta profundamente a los campesinos debido a que son personas de escasos recursos y dependen de la tierra para su sustento y el futuro de sus hijos.

Puso de presente que, en realidad, a muchos les toca cultivar en predios ajenos o arrendados, lo que impide estabilidad y progreso a sus familias. De esta forma, le exigen al Gobierno que les entregue sus propias tierras.

“Den un pedacito de tierra para que el campesino de Colombia pueda vivir y morir en tierra propia”, solicitó la representante.

Y aseveró que, en el Atlántico, son pocas las tierras que se han entregado, a pesar de que muchos han postulado terrenos. “Se ha encontrado la tierra, se postula y los trámites no avanzan. Entonces, eso es lo que queremos: tierra para el campesinado colombiano”.