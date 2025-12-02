El Concejo Municipal de Baranoa aprobó el Acuerdo No. 19, que modifica el Acuerdo 013 de 2025 y autoriza al alcalde Edinson Palma a implementar un programa de alivios para los contribuyentes que mantienen deudas del Impuesto Predial Unificado, tanto de vigencias anteriores como del año en curso.

Entre el 1 y el 30 de diciembre, quienes cancelen la totalidad de sus obligaciones podrán acceder a un descuento del 95% en los intereses moratorios, una medida que busca incentivar la normalización de cartera y apoyar la sostenibilidad financiera del municipio.

Las autoridades recordaron que quienes no realicen el pago dentro de las fechas establecidas perderán el beneficio.

Cabe destacar que una vez vencidos los plazos incluidos en el acuerdo, se volverá a cobrar la totalidad de los intereses moratorios acumulados.

El alcalde Edinson Palma expresó su agradecimiento al Concejo Municipal por la aprobación de esta medida, destacando que permitirá a muchos contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones y fortalecer la capacidad del municipio para ejecutar obras y proyectos en beneficio de la comunidad.