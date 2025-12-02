En el marco del programa “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, el Gobierno nacional logró condonar los créditos de Icetex a 1.192 jóvenes del Atlántico y otros departamentos a través de un plan de salvamento de la Central de Inversiones - CISA- dirigido a préstamos educativos.

Al respecto, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aseguró que “la idea es desmontar el modelo de endeudamiento que hipotecó el futuro de nuestros jóvenes y obligó a toda una generación a vivir bajo la zozobra de la especulación financiera. Hemos demostrado que el interés bancario no es el camino, el camino es construir un país donde acceder al conocimiento sea sinónimo de libertad y dignidad”.

A su vez, detalló que: “a corte del 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha financiado con $2.3 billones la condonación total de 154.867 créditos educativos de familias colombianas, aliviando de cierta manera la carga psicológica y económica que representa una deuda impagable”.

Rojas Medellín fue enfático en que: “los jóvenes no tienen por qué estar sometidos a la zozobra de una deuda, por eso, me alegra mucho escuchar testimonios como el de Abelardo, quien nos contó que la Universidad Pública le dio la oportunidad de construir sus sueños, de formarse como un profesional y de esta manera llevar un sustento a su familia, sin necesidad de endeudarse. Y eso, es lo que nosotros buscamos con la política de gratuidad, hablar de la educación como un derecho y no como una mercancía que se debe comprar”, afirmó.

Por su parte, Nicolás Corso Salamanca, presidente de CISA, explicó que los beneficiados con la condonación de sus deudas fueron los jóvenes de: “Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico, Valle del Cauca, entre otros, quienes podrán tener un respiro con sus deudas del Icetex”.

Puso de presente que: “Con esta condonación hoy garantizamos que ninguno de esos estudiantes que accedieron en su momento a una beca que pasó a ser un crédito con el Icetex vea frustrado sus sueños de culminar su carrera. Los 1.192 condonados desde la Central de Inversiones S.A, suman un total de 8.345 jóvenes que se han librado de pagar intereses que limitaban su desarrollo personal y familiar”.